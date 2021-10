El ciclo de cine euroárabe Amal regresa a Santiago del 25 al 29 de octubre

La XIX edición del festival de Cine Euroárabe AMAL exhibirá en el Teatro Principal de Santiago de Compostela un total de cinco proyecciones, tanto de ficción como documentales, del 25 al 29 de octubre.

La programación de este año incluirá el documental "Gods of Molenbeek" de Reetta Huhtanen; el filme "Gaza mon amour", de Tarzan Nasser y Arab Nasser; el documental "Lift like a girl", de Mayye Zayed; la película "You will die at 20", de Amjad Abu Alala; y "200 metros", de Ameen Nayfeh.

Organizado por la Fundación Araguaney y con el apoyo de la Xunta de Galicia, el ciclo de cine euroárabe ha sido presentado este miércoles por el director del ciclo, Ghaleb Jaber Martínez, y el secretario general de Cultura de la Xunta, Anxo Lorenzo.

"Es vertiginoso pensar en cómo una pequeña idea que surgió en una conversación trivial se ha desarrollado y arraigado en el corazón de los vecinos de nuestra ciudad", ha expresado Ghaleb Jaber en una carta en la que asegura que este ciclo tiene como único objetivo "acercar la cultura árabe a Galicia".

"Amal ha pasado por múltiples formatos, más grandes y más modestos, pero podemos mirarnos al espejo con la satisfacción de haber dado lo mejor de nosotros para lograr este objetivo, y por eso estamos muy contentos con este humilde legado", añade.

Por su parte, Lorenzo ha destacado "la amplia trayectoria de este evento audiovisual ya consolidado", así como el "esfuerzo organizativo que supone adecuarlo a las condiciones de seguridad que exige la pandemia".

"Ahora, en un escenario mucho más favorable, pero siempre respetando las medidas y sin bajar la guardia en ningún momento, no dudamos del éxito de este evento que inaugura la actividad cultural otoñal", ha declarado el representante de la Xunta.

Además, ha destacado la apuesta de la Xunta de Galicia por reactivar el sector cultural a través de iniciativas concretas como el Bono Cultura, con descuentos del 50% en la compra de productos o servicios culturales (como entradas de cine, teatro, conciertos, acceso a museos o compra de libros, videojuegos o discos, entre otros) entre el 1 de noviembre y el 31 de diciembre. EFE

jcr/am/crf