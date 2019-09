"Chufla", una mezcla de flamenco y clown, de quejío y carcajada

Bofetadas por alegrías; mimo por bulerías y batallas por farrucas llenan el escenario del Teatro Circo Price en el espectáculo "Chufla", mezcla de flamenco y circo, de "quejío" y carcajada que protagonizan Tomasito y Fernando Soto por la parte del cante y el baile y Oriolo y Tallafé por la del clown.

La "chufla" es un palo del flamenco de cante, toque y baile, en el que la fiesta, el jaleo y la percusión "a compás" permitían el encuentro entre el mundo de la mascarada y el jondo, explica a EFE el director y creador del show, Alfredo Tobía.

El género era muy popular a principios del siglo XX y no era raro encontrar "mezcla" de "folclóricas" de la talla de Imperio Argentina o Lola Flores con payasos que satirizaban la identidad cultural del país, y por eso, dice Tobía, "no es difícil imaginar, por ejemplo, a Marcel Marceau bailando por bulerías 'Payaso' de Bambino".

El director diseñó "Chufla" pensando en quienes lo protagonizan: "Tomasito es el único cantaor que tiene sus capacidades gestuales; Soto tiene la elegancia del clown blanco y dotes dramáticas; Tallafé se parece a Rivel y reúne la chirigota y la murga y Oriolo es el Contraugusto, el Harpo de los hermanos Marx", describe.

El show, al que se suman otros cuatro músicos, es farruca, zambra, bulerías y tanguillos mezclado con mimo, batallas y golpes o rap, es decir, fusiona el cante, el toque y el baile flamenco con las herramientas del payaso.

"No es un espectáculo para 'hipster' -se ríe-. Es chufla de verdad, sin imposturas. Es un replanteamiento de la tragicomedia, el dilema entre reír o no reír pensado para todos los públicos, de niños a 'ochentañeros'".

"Es muy dinámico, muy fresco y ecléctico y su público es todo el público porque hay muchas estéticas diferentes. Todo es nuevo y una puesta en escena contemporánea", explica.

El decorado simula una especie de circo, con cuatro pantallas con ciclorama: "parafraseando lo que decían de Lola Flores, 'no es circo, no es flamenco, no se lo pierdan".

El espectáculo, cuyo estreno absoluto es en Madrid, irá a partir del día 11 al Festival de Otoño de Logroño.