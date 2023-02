Chris Isaak y The Cult serán cabezas de cartel del BBK Music Legends

El cantante y compositor californiano Chris Issak y la banda británica de 'hard rock' The Cult serán las principales atracciones de la sexta edición del Festival BBK Music Legends, que se celebrará en Bilbao los días 23 y 24 de junio.

Además del concierto de Issak, la organización ha anunciado este lunes las actuaciones de Uli Jon Roth, el guitarrista y compositor que fue líder de la banda de 'heavy metal' Scorpions, y la cantante y compositora de 'country-rock' Nikki Lane.

También actuarán en el Festival la banda de rock euskaldun Willis Drummond, que presentarán su nuevo disco, Hala ere; Vargas Blues Band, que interpretarán su último trabajo, Stoner Night, y el productor y compositor estadounidense Luke Winslow-King.

Con más de tres décadas de carrera, nominado a un Grammy, múltiples éxitos musicales y cinematográficos y trece álbumes de estudio, Chris Isaak ofrecerá su espectáculo el próximo 24 de junio en el Bilbao Arena.

Estos artistas se suman a los ya anunciados anteriormente The Waterboys, Canned Heat y The Cult, que presentará el 23 de junio en el Music Legends su último trabajo, "Under the Midnight Sun".