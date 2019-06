Chen Chieh-jen: "Podemos comunicar con el arte cuando las palabras no sirven"

El artista taiwanés Chen Chieh-jen da visibilidad a las clases trabajadoras que sufren la crisis y desindustrialización de Taiwán en su obra "A field of non-field", que se expone en Naves Matadero desde hoy hasta el 30 de junio.

"A field of non-field" es la primera obra de una trilogía llamada "Her and her children" que está protagonizada por "personas voluntarias, obreros despedidos de las fábricas y mujeres que luchan por su trabajo", según ha explicado este viernes el artista en entrevista con Efe.

Chen Chieh-jen, uno de los artistas asiáticos más relevantes de la escena internacional contemporánea, plasma el aumento global de los trabajadores temporales, las repercusiones del control tecnológico del neo liberalismo en la era de postinternet y las estrategias de poder.

Naves Matadero exhibe su obra como actividad paralela dentro de la 4ª edición de Spain Moving Images Festival, el festival de creación audiovisual, cine y videoarte asiático que se celebra en Madrid.

El artista ha subrayado que, pese a existir internet, en España "no se sabe mucho" sobre Asia, y viceversa. Chieh-jen recalca la importancia del contacto personal, "cara a cara" entre los individuos para entender el arte y la cultura de cada territorio.

Continúa su reflexión y afirma que "cuando los asiáticos ven arte europeo no lo entienden porque carecen del contexto", por esa razón el artista recalca la importancia de la comunicación y el "intercambio entre las personas". Además, sentencia que "se puede comunicar con el arte cuando las palabras no se entienden".

Chieh-jen opina que conseguir grandes cambios en la sociedad a través del arte "es imposible", aunque añade que sí se pueden conseguir cambios lentos a largo plazo.

"Internet se expandió como un método que solucionaría los problemas en torno a la democracia, pero ahora está vinculado a los deseos de las personas y eso es lo más peligroso", explica el taiwanés, que se acerca con su obra a la confrontación del escenario biopolítico en la era postinternet.

"La tecnología tiene dos caras, y una de ellas es muy peligrosa, ahora se puede monotorizar a la gente", explica Chieh-jen, que afirma que todo lo negativo que sucede ahora en el mundo ya ha pasado previamente.

Un ejemplo que pone el artista son las persecuciones: "Para seguir a alguien en el pasado necesitabas a un hombre que siguiese a otro, ahora con el móvil el control es más sencillo y con las cámaras de seguridad pueden reconocerte y controlarte".

Con este trabajo, Chieh-jen plantea cómo las nuevas condiciones sociales de control global en la era posterior a internet es casi imposible apreciar el deseo individual, el pensamiento y las estructuras sensoriales.

"El problema no es si usamos el móvil o no, si no que su uso tiene consecuencias serias en nuestra vida", explica el artista taiwanés, que ha estado presente en las bienales de São Paulo (1998) y Venecia (1999 y 2005).