Charo Izquierdo deja la Fashion Week y dirigirá las revistas del Grupo Zeta

Charo Izquierdo, tras anunciar este viernes que abandonaba su cargo como directora de la pasarela Mercedes Benz Fashion Week Madrid, ha sido nombrada nueva directora general del área de Revistas del Grupo Zeta, según ha informado Prensa Ibérica.

La puesta en marcha de nuevos proyectos, el desarrollo de un impulso digital y la modernización de las revistas del Grupo Zeta son algunos de los retos que Izquierdo debe afrontar a partir de ahora.

Charo Izquierdo, que llegó a la dirección de la MBFW en noviembre de 2016 para sustituir a Leonor Pérez-Pita -más conocida como Cuca Solana- será reemplazada por Nuria de Miguel, hasta ahora responsable de comunicación de la pasarela.

Su salida de la Fasshion Week ha sido anunciada por ella misma al final de la rueda de prensa de presentación del calendario de la próxima edición de la MBFW, aunque había dicho que "por respeto" no iba a revelar su nuevo proyecto hasta que terminase la edición de la pasarela, que se celebrará del 5 al 10 de julio.

"En la vida pasan trenes que no hay que dejar escapar y no soy una persona de arrepentirse", ha señalado Izquierdo, que ha recordado que su sueño era dirigir la pasarela y lo ha cumplido, pero que sigue teniendo grandes sueños y por eso inicia una nueva etapa profesional en la que seguirá "trabajando por la moda española".

"Me voy triste, pero también contenta. Me voy cansada, no han sido unos años fáciles, han sido unos años de mucho trabajo, pero de un trabajo precioso. Si antes estaba orgullosa de la moda española, hoy lo estoy con más conocimiento de causa", ha señalado.

Ese nuevo sueño es ponerse al frente del área de Revistas del Grupo Zeta, entre cuyas publicaciones se encuentran "Woman", "Stilo", "Viajar", "Autohebdo Sport", "Port", "Cuore", "Rumore", "Digital Camera", "Cartoon Network" y "Disney Channel".

Izquierdo, licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, ha sido directora fundadora de Yo Dona y de estarguapa.com, la web de Telva.

En 2012 dirigió el área de Nuevos Proyectos de Prisma Publicaciones, la división de revistas del Grupo Planeta y cuenta, entre otros galardones, con el Premio Directiva del Año de la Asociación de Mujeres Empresarias de Madrid y el Premio del Ministerio de Igualdad por su contribución a la eliminación de la violencia contra las mujeres.

Su sustituta al frente de MBFW, Nuria de Miguel, era la responsable de comunicación de esta pasarela desde 1996 y lleva trabajando en Ifema -organizadores de la Fashion Week- desde 1991.

"Se abre una nueva etapa llena de ilusión y mi intención es seguir dando proyección a la moda española en su conjunto", ha señalado De Miguel, antes de precisar que seguirá las líneas abiertas por Charo Izquierdo en aspectos como la internacionalización de la pasarela.