Charli XCX presentará en Madrid el 7 de junio un nuevo álbum, "Crash"

La intérprete y compositora Charli XCX ofrecerá un único concierto en España dentro de su próxima gira, "Crash The Live Tour 2022", que según ha anunciado su promotora tendrá lugar en la sala La Riviera de Madrid el próximo 7 de junio y servirá para presentar un nuevo disco.

Las entradas para este evento se pondrán a la venta a partir del 12 de noviembre, a las 10 horas, con un preventa para usuarios registrados en la web de Live Nation que se activará en las 24 horas anteriores a la apertura general de taquilla.

La última vez que esta artista británica actuó en España fue en 2019, cuando visitó La Riviera de Madrid, así como Barcelona, a donde acudió por partida doble, primero como parte del festival Primavera Sound y después a la sala Razzmatazz.

El nombre de su nueva gira, "Crash", coincidirá con el del que será su quinto de estudio, del que también hoy ha dado noticia en paralelo con un tema inédito titulado "New Shapes" en el que colaboran Christine And The Queens y Caroline Polachek.

Rina Sawayama, Oneohtrix Point Never y el miembro de la banda The 1975 George Daniel han sido otros participantes en este trabajo, del que hace unas semanas dio a conocer ya la canción "Good Ones" y que marcaba un retorno a su sonido más pop.

Charli XCX, nacida como Charlotte Emma Aitchison (Cambridge, 1992), comenzó a dar sus primeros pasos en la música en 2008, aunque no publicó su primer EP, "Your're the one", hasta 2012, al que seguiría un año después su álbum debut, "True Romance".

Su gran salto de fama internacional llegó con su siguiente trabajo, "Sucker" (2014), que recogía el éxito "Boom Clap", incluido a la vez en la banda sonora original de la película "Bajo la misma estrella", y por sus colaboraciones con Icona Pop en "I Love It" e Iggy Azalea en "Fancy".

Llegaron después "Charli" (2019) y el más reciente "How I'm Feeling Now" (2020), lanzado en plena pandemia y que estaba fuertemente inspirado por las sensaciones que esta le produjo.