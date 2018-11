César Brandon: las personas nos parecemos mucho más de lo que nos admitimos

Alfredo Oliveros.

El joven guineano César Brandon, último ganador del programa "Got Talent España" y que acaba de publicar su segundo libro, cree que la clave de que sus poemas estén llegando a tantos lectores se debe a que las personas se parecen entre sí mucho más de lo que se quieren admitir a sí mismas.

Ésa es la esencia de un éxito que espera repetir con "Toda la felicidad del universo", el segundo título de su corta y fulgurante carrera, que hoy presenta en el Centro Oscar Niemeyer de Avilés.

La obra es una colección de poemas y relatos "un poco autobiográficos", con una historia de fondo como hilo conductor, y que analiza la felicidad del hombre, que se presenta solo en pequeños momentos de la vida, explica el autor en una entrevista con Efe.

"La idea siempre es que haya un mensaje detrás que tenga que ver, primero, con mi vida, con mi percepción del mundo, y trasladar un discurso o debate que haga pensar", comenta.

De ese modo, "Toda la felicidad del universo" se ve impregnado de las circunstancias que le rodean, tanto en el campo de la enseñanza -llegó a España con una beca para titularse en Educación Social- como en su condición de inmigrante.

César Brandon participa de la idea de que la prosa procura más defensas y corazas al escritor para no tener que dejar traspasar al papel los aspectos personales, mientras que la poesía directamente desnuda muestra al creador como realmente es, sin artificios.

"Si no lo haces así, la gente se va a dar cuenta; cuando me preguntan por qué he sido capaz de llegar a tantos lectores, respondo que no he inventado nada nuevo, simplemente, me he desnudado, y las personas nos parecemos mucho más de lo que nos admitimos a nosotros mismos", considera el autor, que resume su idea en una frase: "De eso se trata la poesía, de desnudarte y decir la verdad".

Acaba de cumplir 25 años pero no cree que la juventud sea incompatible con tener una perspectiva de la vida profunda y reflexiva.

"Es un concepto erróneo que la juventud no tenga estos pensamientos y debates profundos de lo que está pasando en el mundo", apunta este autor al que se le atribuye un despertar en el interés por la poesía en su generación.

Brandon llegó a España procedente de su Guinea Ecuatorial natal hace siete años, dejando atrás una realidad dura que nada tiene que ver con su vida actual, marcada por su paso por el programa "Got Talent España".

Su victoria en televisión, que alcanzó recitando su poesía, no fue una de esas pequeñas alegrías de las que habla en su libro, fue un momento de felicidad tan extremo que reconoce que todavía no lo tiene asimilado.

Su primer libro, "La almas de Brandon", lleva cinco ediciones en España y le ha situado como una de las principales novedades de la literatura actual.

"Fue un cambio radical de cómo estaba llevando mi vida hasta el momento y luego tuve que encontrar mis pequeños espacios donde no haya tanto revuelo y donde encuentro paz y felicidad", comenta.

Todavía subido en la cresta de esta montaña rusa en la que vive, cree que, aunque complicado, sería posible vivir de la literatura, pero tiene claro que la compaginará con un trabajo vinculado a su titulación.

Ha crecido viendo a su madre levantándose todos los días a las siete de la mañana para ir a trabajar y, con independencia de cómo le vaya en la literatura -tiene varios guiones escritos que confía en que den el salto a la pantalla- su idea es tener, además, algún otro tipo de ocupación.

Es consciente del enorme drama que sufren algunos de sus compatriotas, que ha vivido de cerca porque ha estado estudiando en Ceuta y, aunque considera a España su casa, se ve en la obligación de compartir con su tierra natal lo que le está pasando.

"Es imposible no sentir la necesidad de volver porque allí hay muchas cosas que faltan y creo que las personas que de alguna forma conseguimos salir un poquito adelante tenemos que volver para que las cosas que hay aquí, las tengan también allá".