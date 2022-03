Cercas: esta es la primera gran guerra entre democracia y nacionalpopulismo

La guerra desatada tras la invasión rusa de Ucrania es, para el escritor Javier Cercas, "la primera manifestación bélica a gran escala del conflicto entre la democracia y el nacionalpopulismo, que no es fascismo, sino una máscara posmoderna del fascismo".

Cercas (Ibahernando, Cáceres, 1962) se ha referido así a la invasión de Ucrania durante la presentación este jueves en Pollença de su última novela "El castillo de Barbazul".

El escritor ha asegurado que sueña con "un mundo sin héroes" donde no haya que averiguar si uno "es valiente o no", algo que, por desgracia, ha dicho, en la actualidad no se permite a determinadas personas, en referencia a la sociedad ucraniana.