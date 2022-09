50 Cent llega a Icónica Sevilla Fest en su único concierto del año en España

El rapero, empresario, actor y productor de Nueva York, Curtis James Jackson III, conocido musicalmente como 50 Cent, desembarca este jueves en Sevilla para ofrecer su único concierto en España en 2022, en el marco del festival Icónica Sevilla Fest.

Este músico llega a la capital andaluza tras su recordada actuación boca abajo en la Super Bowl, tras ser reconocido como uno de los artistas musicales más talentosos y prolíficos de su tiempo y ganar un premio Grammy.

Ha vendido más de 30 millones de discos en todo el mundo, y ha recibido numerosos premios y reconocimientos de prestigio, como la estrella que posee en el Paseo de la fama de Hollywood, entre muchos otros.

Después de lanzar su álbum Guess Who's Back? en 2002, con la ayuda de Eminem y Dr. Dre produjo su primer gran éxito comercial, y se convirtió en uno de los raperos más destacados del mundo en cuanto a ventas.

Solamente un año después, en 2003, fundó el sello discográfico G-Unit Records, que firmó a varios raperos de éxito mundial como Lloyd Banks y Tony Yayo.

Ese año 2003 su álbum Get Rich or Die Tryin batió récords y logró ser más de diez veces platino y su siguiente trabajo The Massacre (2005) más de catorce, situándose ambos entre los cincuenta mejores álbumes de la década de los 2000.

Jackson también se ha dado a conocer por desarrollar una carrera como actor, apareciendo en Get Rich or Die Tryin' en 2005, Home of the Brave o Righteous Kill, en 2008, entre otras.

Este artista que protagoniza el tercer concierto de ICÓNICA Sevilla Fest 2022, fue considerado como el sexto mejor de la década de 2000, según la revista Billboard, que también lo ubicó como cuarto artista masculino más popular y tercer mejor rapero de la década, junto a Eminem y Nelly.