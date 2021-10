"Celestia", de Manuele Fior, cuando la improvisación se hace arte

Pilar Martín.

Aunque en sus libros siempre trabaja de mano de la improvisación, en "Celestia" el historietista italiano Manuele Fior ha llevado esta técnica creativa al máximo hasta el punto que reconoce que esta obra es un "experimento poético" donde reflexiona sobre la evolución del ser humano como especie.

Al igual que Dalí o Bretón, Fior cuenta a Efe, desde su casa de Venecia, que ha querido volver al cómic 15 años después de su última novela gráfica ("Cinco mil kilómetros por segundo") sin ponerse ningún "filtro mental" gracias a la llamada "escritura automática".

Esa que nace sin pensar, sin miedo al folio en blanco, pero "buscando un sentido" como si fuera una "especie de profecía", matiza este autor (Cesena, Italia, 1975).

Y por eso "Celestia" no sólo es un cómic casi épico sobre la supervivencia, sino que es también un ejercicio donde los silencios y los versos se van sucediendo al ritmo de una trama que sucede en una Venecia distópica a la que ha llamado como el título de la obra (Salamandra Graphic).

"De la poesía lo que me fascina es que tiene una forma sintética y simbólica, la poesía en un espacio muy breve, siguiendo su lógica, que no es la de la novela, abre un mundo simbólico que tiene muchos significados. Y aquí tiene muchas similitudes con el cómic, porque te obliga a sintetizar. Y en el cómic me ha apetecido jugar con estas cosas que retornan, palabras ambiguas", ha explicado.

En concreto la trama de "Celestia" aborda la historia de Dora y Pierrot, dos seres con poderes telepáticos que huyen de esta Venecia convertida en un enclave donde viven criminales y un grupo de jóvenes con los mismos poderes que los dos protagonistas (todos ellos con la estética de los protagonistas de "La comedia del Arte").

Pero Dora y Pierrot no son iguales y emprenden una huida a tierra firme para buscar esa libertad que en "Celestia" les falta. Será en este periplo cuando conozcan unos mundos donde sus habitantes se encuentran a la espera de una metamorfosis que les lleve a crear un nuevo concepto de mundo.

"Es una historia en la que se imagina la evolución del hombre, porque los humanos no estamos terminados aunque pensamos que nuestra evolución está terminada", puntualiza sobre la trama.

Respecto a por qué elegir Venecia para ambientar el cómic de su regreso tras 15 años, según cuenta el autor, no hay otro más que el de que se trata del lugar donde vivió de joven: "la dejé hace 20 años y estaba muy alejada en mi memoria, y cuando las cosas están tan lejos de la memoria el recuerdo lo transforma todo"

"Cuando dices Venecia dices un montón de cosas, los carnavales, la peste, y es una ciudad que nace porque la gente huía de las invasiones bárbaras y se refugiaban en la laguna, y ellos construyeron una ciudad. Esto me parecía una historia fantástica. Y si en este momento ya se hablaba de inmigración me parecía bonito dar una nueva idea sobre esa gente que se esconde", cuenta.

Aunque se considera un "dibujante", Fior vuelve a demostrar que se trata de uno de los narradores más relevantes del panorama del cómic mundial con "Celestia", un trabajo por el que ha dormido "muy poco" en los cuatro años y medio que le ha dedicado a este trabajo cuyos personajes podrían tener una "continuidad" en próximos trabajos. EFE

pmv/jlg