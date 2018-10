Celaá: Gobierno no tiene ninguna pretensión de limitar libertad de expresión

La ministra portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha negado hoy que el Ejecutivo pretenda establecer límites a la libertad de expresión y ha recordado que sus limitaciones son el derecho al honor, la intimidad, la propia imagen y la protección de la juventud y la infancia.

"En ningún caso el Gobierno ha planteado establecer ningún límite a la libertad de expresión (...) El Gobierno no tiene ninguna pretensión de limitar la libertad de expresión, cómo podría hacerlo un partido político que lleva 150 años ejerciendo en libertad", ha aseverado Celaá en la sesión de control del Senado.

La portavoz del Ejecutivo ha contestado así a una interpelación en la que el senador del PP Tomás Cabezón le ha preguntado si pretende restringir la libertad de expresión y coartar a los medios de comunicación.

Esta interpelación se produce después de que la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo declarase a finales de septiembre que la libertad de expresión "no lo resiste todo, no lo acoge todo", en relación a los riesgos que plantean las noticias falsas para la democracia.

Celaá ha insistido en que la libertad de expresión es "el más fundamental de los fundamentos" para la supervivencia de los sistemas democráticos, si bien la ley establece ciertos límites.

Además del derecho al honor, la intimidad y la propia imagen, límites recogidos en la propia Constitución y el Código Civil, ha recordado la ministra de Educación, la libertad de expresión encuentra como límites en el Código Penal los delitos de injurias y calumnias.

Asimismo, ha incidido en que el derecho a comunicar o recibir libremente información ha de ir acompañado de la exigencia de veracidad de esa información.

Celaá ha añadido que las sociedades democráticas han de reflexionar sobre cómo abordar el problema de las noticias falsas.

El senador popular ha requerido que la ministra de Educación explique si el Ejecutivo quiere intervenir los medios de comunicación públicos y crear un "Ministerio de la Verdad".

En un desabrido intercambio dialéctico, la ministra portavoz ha reiterado que el derecho a la libertad de expresión y pensamiento tiene un carácter imprescindible para el sistema democrático y ha asegurado que el objetivo del Gobierno es proteger el derecho de los profesionales de la información y de la ciudadanía a difundir y recibir información veraz.

"Los asesores le han tenido que escribir el discurso para que entienda un poquito lo que es la libertad de prensa. (...) ¿Por qué le llaman regulación cuando quieren decir coacción? Hable claro, señoría, cuáles son sus pretensiones, por qué están pidiendo coartar los medios de comunicación?", ha destacado Cabezón.

En la misma interpelación, el político del PP ha denunciado que se está produciendo manipulación en RTVE desde la designación de Rosa María Mateo como administradora única provisional.

Celaá ha rebatido que fue el PP quien estableció una manipulación y un control ideológico sobre la televisión española "incomparables en cualquier sistema democrático".

"RTVE ha perdido el control ideológico tenaz que ustedes ponían sobre la televisión pública y ha ganado en pluralismo e independencia. Todas las decisiones que se están tomando en RTVE son decisiones profesionales propias de los medios de comunicación, les gusten o no", ha sostenido la portavoz del Ejecutivo.

"No le pretendíamos gustar al PP, no nos gusta el PP, no nos gusta cómo ha llevado España, no nos gusta cómo ha llevado los medios de comunicación, no nos gustan ustedes", ha criticado Celaá.