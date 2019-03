Cecilia Roth: "Cuando me he sentido poco libre en mi trabajo no lo he vivido con alegría"

La actriz argentina considera el teatro "fundamental" porque "el actor es dueño de la situación"

La actriz argentina Cecilia Roth ha hecho un repaso a su carrera en un encuentro con el director del Festival de Málaga. Cine en español, Juan Antonio Vigar, horas antes de recoger el Premio Retrospectiva que le será entregado este viernes en el Teatro Cervantes de la capital de la Costa del Sol. Así, ha reconocido que "cuando me he sentido poco libre en mi trabajo no lo he vivido con alegría".

Roth nació y creció en una familia de artistas, por lo que su llegada al mundo del espectáculo fue un paso más, de forma casi natural. "El arte estaba muy integrado y trenzado con la vida cotidiana. Yo de niña jugaba a actuar, haciéndome la muerta. Me creía las historias que inventaba con mi hermano. En el colegio empecé a escribir y dirigir en lo que para mí era un teatro enorme. Recuerdo el aroma de esa infancia", ha recordado.

"Todo ha sido una continuidad, no una elección. Decidí entrenarme como actriz, estudiar y se mezcló todo con el trabajo profesional. No sé en qué momento me convertí en actriz profesional, aunque es un término que no me gusta utilizar", ha asegurado.

Una carrera tan dilatada como la de Roth permite trabajar con una gran cantidad de directores y actores, cada uno con su método y forma de trabajo. Así, ha querido señalar la importancia que tiene la "libertad" para un artista.

"Cuando me he sentido poco libre en mi trabajo no lo he vivido con alegría. Estoy segura que el arte es libertad, no autocensurarse, e ir al fondo de uno mismo para expresar algo que no sabemos qué es y nos sorprende", ha señalado.

El repaso por sus inicios ha sido inevitable cuando va a recibir el Premio Retrospectiva, obligando a echar la vista atrás. Su primer recuerdo está ligado a 'No toquen a la nena', película con la que debutó en el cine y gracias a la que conoció a Adolfo Aristarain.

"Hice un casting y Adolfo, que era el ayudante de dirección, me quería de protagonista, pero al final tuve un papel secundario. Con mi segunda película pasó lo mismo", ha señalado antes de asegurar que echa de menos la dirección de Aristarain. "Hace mucho que no filma porque tiene un proceso interno que le hace no grabar hasta tener algo dentro que crea que merece la pena", ha dicho.

El siguiente punto a tratar, de forma casi orgánica, ha sido su relación Pedro Almodóvar, de quien ha asegurado haber "aprendido muchísimo" a lo largo de los años. "Tiene una generosidad enorme cuando dirige. Lo conozco desde muy pequeña, cuando para él también era un juego, y sigue dirigiendo igual, con mucha claridad a la hora de decir lo que quiere", ha apuntado.

"Hay que entender su lenguaje para llegar al punto donde quiere llevarte y al que puedes pensar que no vas a llegar, pero él consigue que llegues a sitios desconocidos para ti misma. He aprendido a ir al fondo sin vergüenza, con valentía", ha añadido acerca del trabajo del director manchego.

VIAJE POR SU VIDA

En ese viaje por su vida, pues ha asegurado que no le gusta "utilizar la palabra carrera", ha habido tiempo para recordar el año 1998, cuando se convierte en la primera actriz extranjera en lograr un Premio Goya. "En ese momento me temblaban las piernas. Nunca pensé que esa película iba a tener ni siquiera la oportunidad de ser nominada a los Goya. Fue una experiencia desconcertante que disfruté muchísimo", ha asegurado.

El viaje de ida y vuelta en su vida a Argentina también ha sido protagonista de este encuentro. La actriz llegó a España en 1976 con su familia "con la ingenuidad de que sería un año sabático" y se encontró con la realidad de que no era así. Roth aterrizó en un país "que comenzaba una primavera tras la muerte de Franco", huyendo de una lugar "oscuro donde solo por ser joven eras sospechoso", como ha definido la situación argentina de aquella época.

"En España perdí el miedo que tenía en Argentina. Empecé a trabajar muy pronto y me inserté en esta nueva generación que hacía cine. Un cine que hablaba mucho de la Guerra Civil y todo lo que no se había podido hablar hasta entonces. Se hacía desde una mirada sobre el pasado. El otro cine de entonces es el de Almodóvar, con más desparpajo, menos solemne, y que hablaba del presente y futuro, que fue a la mirada que me asocié pronto", ha explicado.

Tras asentarse en España como una actriz de renombre, decide regresar a Argentina "de vacaciones, por 20 días", o eso pensaba ella. El regreso a su país natal le sirvió para reencontrarse con su pasado y "cerrar un herida" que tenía abierta.

"Argentina llevaba dos años con la democracia y aunque no tenía intención de hacerlo, pues nuestra relación era distante y tenía mucha rabia, fui de vacaciones. Había firmado para hacer una película a la vuelta con Martínez-Lázaro, quien probablemente luego me odió porque no volví. Necesitaba cerrar un paréntesis en Argentina, pues una parte de mí se había quedado en los 16 o 17 años. Me quedé haciendo una telenovela donde aprendí muchísimo", ha explicado.

El último de los pilares de la trayectoria de Roth es el teatro, que ha definido como "fundamental para el actor" ya que "es donde más experimentas". Un tipo de expresión artística donde "el publico es el juez cada noche" y que siente que "revitaliza" a los actores.

"En el teatro uno es el dueño de la situación. El cine es un rompecabezas, mientras que en el teatro lo cuentas todo de forma cronológico. El cine es del director y el teatro más del actor", ha manifestado antes de asegurar que necesita "hacer teatro al menos una vez cada dos años", pues lo considera "un lugar donde te alimentas muchísimo" del público.

Una dama de la escena como Roth no ha temblado a la hora de hablar del rol femenino en el cine y reivindicar lo que ella considera una igualdad justa que no existe. " Estamos luchando todas con una gran sororidad para que el cambio se produzca y se note, delante y detrás de las cámaras", ha expresado.

"No gozamos de igualdad ni en este trabajo ni de ningún tipo: ni en lo económico ni en el número de personajes e historias, que suelen estar contadas por hombres y sobre hombres, y donde las mujeres solo lo apoyamos. Creo que hay que seguir peleando por la igualdad de género", ha asegurado.

TRAYECTORIA

Cecilia Roth (Buenos Aires, 1956) que desarrolla la gran mayoría de su carrera en España, siendo una de las actrices habituales de Pedro Almodóvar a partir de la década de los ochenta. A los 16 años comienza a formarse como actriz a la vez que continúa con sus estudios de secundaria, debutando en 'No toquen a la nena', de Juan José Jusid, y apareciendo poco después en 'Crecer de golpe', de Sergio Renán.

La realidad que se vivía en Argentina llevó a toda su familia a desplazarse a España, un país en plena Transición, donde continuó su carrera actoral con papeles en películas como 'Las verdes praderas', de José Luis Garci; 'La familia, bien gracias', de Pedro Maso; o 'Arrebato', de Iván Zulueta.

En 1980 su nombre se liga con el de Pedro Almodóvar, director que contaría con ella para cintas como 'Pepi, Luci, Bom... y otras chicas del montón', 'Laberinto de pasiones', 'Entre tinieblas', '¿Qué he hecho yo para merecer esto?' y 'Todo sobre mi madre'.

En 1998 logra convertirse en la primera actriz no española en ser galardonada con un Premio Goya, en este caso el de Mejor Actriz, por su papel en la película 'Martín H' de Adolfo Aristarain. Al año siguiente repetiría en la misma categoría gracias a su papel en 'Todo sobre mi madre'.

Participa en un gran número de películas en España antes de regresar a Argentina ya como actriz consagrada, lo que le permitió trabajar también en Chile, Italia, México o Estados Unidos, además de diversas producciones para televisión. En 2012 vuelve a unir su camino con Almodóvar para rodar 'Los amantes pasajeros', con quien ha vuelto a trabajar en 2018 en 'Dolor y gloria'.