Cecilia Roth: "Ahora hay un gran desinterés por la cultura en Argentina"

Con las cinematografías de sus respectivos países en crisis, la actriz argentina Cecilia Roth y el cubano Jorge Perugorría han agradecido hoy la Medalla de Oro que la Academia de Cine española les entregará el próximo lunes en representación de los intérpretes latinoamericanos por su contribución al cine español.

"Lamentablemente ha disminuido el interés de la propia Argentina en el cine, ahora hay un gran desinterés por la cultura", ha señalado Roth en rueda de prensa acompañada por Perugorría y por el presidente de la Academia española, el cineasta Mariano Barroso.

Roth, ganadora de dos premios Goya y que ha rodado ocho filmes con Pedro Almodóvar, ha recordado que a finales de año expira la ley que da cobertura a las ayudas al cine en su país y que hay un riesgo de quedarse sin financiación, hecho que ha originado protestas del sector y ha llevado a la reciente destitución del presidente del Instituto nacional de cine (INCAA), el cineasta Luis Puenzo.

"Hay una falsa idea de que se paga el cine con los impuestos cuando no es así, es dinero que sale de las entradas", ha subrayado la actriz. "Estamos haciendo toda la fuerza y las acciones posibles, de lo judicial a lo político para que eso no se acabe", ha añadido.

El cine cubano tampoco atraviesa su mejor momento, según Perugorría. "No es un buen momento para el cine cubano, a la pandemia se suman las condiciones difíciles que atraviesa Cuba, no hay dinero para hacer cine", ha lamentado, al tiempo que ha aplaudido el crecimiento que han experimentado otras cinematografías como la chilena y la colombiana.

El actor que se dio a conocer en todo el mundo con "Fresa y chocolate" (1993) y que el año pasado estrenó la serie española "Portuondo", ha subrayado la importancia de las coproducciones latinoamericanas con España.

"La mayoría de las películas que yo he hecho en Cuba y en Latinoamérica han sido en coproducción y eso también ha disminuido, ojalá este foco que ha puesto la Academia en nuestro cine sirva para estimular de nuevo esa relación", ha manifestado.

Roth y Perugorría han mantenido hoy un encuentro con los medios previo a la ceremonia de entrega de la Medalla de Oro de la Academia, que tendrá lugar el próximo 25 de abril.

Antes de eso, el próximo viernes, la actriz argentina asistirá a la ceremonia de entrega del Premio Cervantes en Alcalá de Henares (Madrid), para recoger el galardón en nombre de la escritora uruguaya Cristina Peri Rossi, que no podrá acudir.

Preguntada por su vinculación la escritora, Roth ha preferido no adelantar nada. "Ayer se dijo algo pero no era el momento, no quisiera contar nada antes de que suceda", se limitó a señalar.

Desde "Arrebato" a "Dolor y gloria", Cecilia Roth mantiene una estrecha relación con España y su cine. Ganó su primer Goya por "Martín (Hache)", de Adolfo Aristarain, y el segundo por "Todo sobre mi madre", de Almodóvar.

Jorge Perugorría es el rostro más internacional del cine cubano y el inolvidable coprotagonista de "Fresa y chocolate", el primer largometraje cubano nominado a los Oscar. El también director, productor y guionista ha estado vinculado al cine español a través de películas como "Cachito", "Un asunto privado", "Cosas que dejé en La Habana", "Volavérunt", "Reinas" y "Hormigas en la boca", entre otras.

Perugorría ha considerado que "el talón de Aquiles" del cine latinoamericano sigue siendo la distribución. "No se ha podido cambiar como quisiéramos, hacemos películas en España que no se ven en Latinoamérica y al revés, solo los festivales son la ventana para nuestro trabajo, el estreno comercial en salas de cine sigue siendo muy difícil". EFE

mt/bal

(foto) (vídeo)