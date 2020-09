CATALUNYA.-Vilallonga sobre que Torra la cese para fortalecer el Govern: "Me considero una persona fuerte"

Desvela que le pidió el cese de su secretario general y ella lo evitó con un 'cambio de cromos'

La consellera de Cultura saliente, Mariàngela Vilallonga, ha asegurado que no esperaba la decisión del presidente de la Generalitat, Quim Torra, de cesarla este jueves y sustituirla por la directora general de Creación, Acción Territorial y Bibliotecas de su departamento, Àngels Ponsa, y sobre el motivo esgrimido por Torra de que buscaba fortalecer el Govern, ha replicado: "Me considero una persona fuerte".

En una entrevista a Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, ha explicado que el jefe del Ejecutivo catalán se lo comunicó la misma mañana en la que lo hizo público, concretamente una hora antes.

"Yo salía de inaugurar el foro Edita. Mi jefe de protocolo me dijo: 'Consellera, tienes que ir al Palau de urgencia'. Pues hacia la Generalitat con urgencia. El presidente me dijo que me cesaba. A mí y a dos consellers más", ha relatado.

Preguntada por cuál ha sido el peor momento que ha vivido en su legislatura, ha respondido: "Cuando querían que cesara a mi secretario general. Este fue el peor momento, que no ha trascendido".

Sobre quién le solicitó el cese de Francesc Vilaró, Vilallonga ha asegurado que fue "el presidente", que esto sucedió a mediados de su mandato como consellera y que se opuso porque con él trabajaba codo con codo y consideraba que, si lo cesaba, la Conselleria se vendría abajo, en sus palabras.

Preguntada por ir consiguió que no se hiciese a través de un 'cambio de cromos' ha contestado: "Sí, no te diré el otro cromo. Me lo quedo todavía, pero que conste que no haré unas memorias".

Y sobre si considera que la negativa a cesar a Vilaró ha tenido que ver en su cese ha contestado: "Hace meses de esto. Tenía que ser a mitad de legislatura. Bueno, todo influye".

Por último, la consellera ha atribuido a la "convulsa" política catalana que su departamento vaya a tener en tres años cinco consellers distintos --Santi Vila, Lluís Puig, Laura Borràs, Vilallonga y Àngels Ponsa--; y ha recordado que desde la restitución de la Generalitat hace 40 años ha habido un total de 14.