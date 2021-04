CATALUNYA.-Un libro narra las historias de los clásicos de la música pop de los últimos 80 años

La periodista Olga Suanya ha recopilado en un libro 110 historias de los grandes clásicos de la música pop en los últimos 80 años, relacionando cada tema con una efeméride de impacto social en todo el mundo.

'Historias de Música y Vida. Canciones grabadas en nuestra memoria' (editorial Ma Non Troppo) encabeza cada capítulo con un código QR que lleva al video de la canción en Internet.

La autora también incluye un código QR que da acceso a una lista de estas canciones en Spotify, a través de un solo link.

El libro es una selección de las historias que publicó cada día durante el año pasado en su blog Chelsea Hotel, y este proyecto sigue actualizándose en 2021 con nuevos formatos, incluidos Twitter, Instagram y Facebook.

El nombre del blog evoca el hotel Chelsea de Nueva York, por donde pasaron muchos de esos grandes músicos y también intelectuales en los años 60 y 70 del siglo XX.

El primer capítulo está dedicado a la canción de Bob Dylan 'The lonesome death of Hattie Carroll', que se basa en un asesinato real que al cantante había leído en la prensa en 1963, y que la autora explica.

DISTINTOS GÉNEROS DEL POP

Suanya mezcla clásicos de pop muy diferentes, como Queen ('Radio Ga ga', que vincula al inventor Nikola Tesla), Frank Sinatra ('My Way', que relaciona con Mijail Gorbachov), Nirvana ('Smells like teen spirit', vinculada al fundador de Colgate Palmolive) y Neil Diamond ('Sweet Caroline', que la autora relaciona con el atentado de la maratón de Boston).

Entre los otros artistas y efemérides están el 'Smoke on the water' de Deep Purple y el incendio del Casino de Montreaux; el 'London Calling' de The Clash y las primeras retransmisiones de la BBC, y el 'Me and Bobby McGee' de Janis Joplin y la película de Fellini 'La Strada'.