CATALUNYA.-Passenger aplaza a octubre de 2021 sus conciertos en Madrid y Barcelona

Passenger ha aplazado a octubre de 2021 sus conciertos previstos en Madrid y Barcelona para el mes de marzo, ha informado este miércoles la promotora Doctor Music en un comunicado.

Los conciertos tendrán lugar el 12 de octubre en la sala La Riviera de Madrid y el 13 en la sala Razzmatazz de Barcelona, y las entradas adquiridas para los conciertos aplazados son válidas para las nuevas fechas.

Passenger, también conocido como Mike Ronsenberg, presentará en su nueva gira los temas de 'Song for the drunk and broken hearted', que se publicará en enero de 2021.