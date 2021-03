CATALUNYA.-Los Premios ACDCómic galardonan a los dibujantes Paco Roca y Nadia Hafid

Los críticos premian a Roca por su obra 'Regreso al Edén' y a Hafid como Autora Emergente

La Asociación de Críticos y Divulgadores de Cómic de España (ACDCómic) ha reconocido el cómic 'Regreso al Edén', del dibujante valenciano Paco Roca, como la Mejor Obra de Autor nacional 2020 y a la ilustradora catalana Nadia Hafid como Autora Emergente, en la tercera edición de sus premios.

La presidenta de la entidad, Elena Masarah, ha anunciado a los ganadores este jueves en un acto telemático, en el que ha reivindicado a los autores y autoras de cómic y ha remarcado que el objetivo de los premios es "visibilizar a aquellos ya consolidados pero también a quienes están comenzando sus carreras".

En este sentido, la asociación ha galardonado a Roca, con cerca de una veintena de obras publicadas y premios como el Nacional de Cómic (2008) o el Eisner (2020); y Hafid, que acaba de publicar su primer cómic pero ha colaborado como ilustradora con medios como 'The New Yorker', 'The New York Times', 'El País' o 'Ara'.

De 'Regreso al Edén', un drama histórico y social con tintes autobiográficos, la asociación ha destacado la capacidad de Roca "para abordar tanto la memoria familiar como la memoria colectiva de todo un país, de forma crítica y matizada, a través de un completo dominio del lenguaje del cómic"

Mientras que de Hafid, la ACDCómic ha valorado "su grafismo experimental y rupturista" y su reinvención del género autobiográfico, unas características que han quedado plasmadas en la obra 'El buen padre', publicada este pasado 2020 por Sapristi, y en la que la autora trata la ausencia de la figura paterna en su infancia y juventud.

En su primera edición, en 2019, los premios de la ACDCómic galardonaron el cómic 'Rey Carbón' (La Cúpula) del dibujante Max como Mejor Obra Nacional, y a María Medem como Autora Emergente; y en 2020 a 'Inframundo' (Astiberri) de Pep Brocal como Mejor Obra Nacional, y a la historietista Aroha Travé en la categoría de Emergente.

UNOS PREMIOS NECESARIOS

Masarah ha destacado que los premios de este año eran especialmente necesarios, ya que la pandemia del coronavirus ha supuesto la cancelación de muchos eventos, salones y ferias, así como retrasos en la publicación de novedades; lo que ha afectado especialmente "a un sector ya de por sí precario".

Con todo, la presidenta de la entidad ha afirmado que el 2020 "ha sido un año excelente en cuanto a la calidad de las obras publicadas, tanto las traducciones de material extranjero como las publicadas por autoras y autores españoles, algo de lo que la crítica y la divulgación se han hecho eco desde muchos ámbitos diferentes".

La ACDCómic ha informado que el próximo martes 30 de marzo a las 19 horas se celebrará una presentación pública de los premios y diálogo en formato virtual en su canal de YouTube, con la presencia de Roca y Hafid, y la moderación de sus asociados Gerardo Vilches y Mery Cuesta.

Paralelamente, los ganadores de los premios participarán en una publicación gratuita que la asociación editará y distribuirá en librerías y bibliotecas, y que contará con una doble portada inédita que realizarán Roca y Hafid, además de entrevistas con ambos, reseñas y perfiles de los finalistas en la categoría de Autor Emergente: Irene Márquez, Don Rogelio J., Andrés Tena y Gabri Molist.