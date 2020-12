CATALUNYA.-Fira.- El Govern, Barcelona y entidades impulsan un 'hub' de ciencia, arte y tecnología en la Fira

Las Consellerias de Cultura y Empresa y Conocimiento de la Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona y nueve entidades han presentado este lunes el Barcelona Hub de Arte, Ciencia y Tecnología (Artech Hub), un proyecto que busca impulsar las "sinergias" entre las tres disciplinas y que ocupará uno de los pabellones de la Fira de Montjuïc.

Los impulsores son la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Fira de Barcelona, el Institut de Ciències Fotòniques (ICFO), el Barcelona Supercomputing Center (BSC), Barcelona Tech City, Hangar, la New Art Foundation y el Barcelona Institute of Science and Technology (BIST).

El proyecto espera contar con apoyo financiero de los fondos europeos 'Next Generation' de reconstrucción económica posterior a la pandemia de Covid-19, y los promotores trazan un primer horizonte entre 2021 y 2024 para su desarrollo.

Su objetivo es "promover la relación de los ámbitos artísticos y científico-técnicos", y para ello impulsará programas de investigación, formación, difusión, transferencia y producción.

En un acto en la Conselleria de Cultura, en Barcelona, la consellera, Àngels Ponsa, ha destacado el modelo de cogobernanza del nuevo proyecto: "Trabajar en alianzas y conjuntamente nos hace llegar más lejos y nos hace hacer proyectos con una mirada más poliédrica", ha afirmado.

En nombre del departamento de Empresa y Conocimiento, el secretario de Universidades e Investigación, Francesc Xavier Grau, ha resaltado que "la prosperidad económica, por sí sola, no tendría sentido si no viene acompañada de un desarrollo cultural", especialmente en el papel del arte en la construcción de una sociedad del conocimiento, ya que, ha reconocido, la formación superior artística no dispone de las infraestructuras necesarias en Catalunya.

El teniente de alcaldía de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad del Ayuntamiento de Barcelona, Joan Subirats, ha defendido que el nuevo 'hub' sirva para todo el Área Metropolitana y ha declarado que "la vinculación de ciencia y cultura hace a este proyecto muy sólido y muy de lo que se necesita en estos momentos".

El director general de Fira de Barcelona, Constantí Serrallonga, ha explicado que el espacio cedido para el 'hub', una parte del palacio de Alfonso XIII, "acogerá espacios de investigación en ámbitos digitales, de divulgación, de aceleración de la industria cultural y creativa o de exposición para nuevos creadores" una vez renovado y modernizado.

Actualmente se han trazado algunos esbozos de la futura disposición del pabellón; asimismo, según ha explicado el rector de la UPC, Josep Anton Planell, los impulsores están "redactando un plan de actuaciones que marcará la hoja de ruta", con previsión de tenerlo listo en primavera.