CATALUNYA.-El grupo Madee vuelve tras 14 años con el álbum 'Eternity mingled with the sea'

El grupo de rock alternativo Madee retoma su actividad discográfica tras 14 años de silencio con el álbum 'Eternity mingled with the sea', publicado bajo el sello BCore Disc y que está disponible desde este viernes en las plataformas digitales.

Al ser preguntado por el motivo de este largo parón, el bajista del grupo, Pep Masiques, ha explicado en una entrevista de Europa Press que, aunque se seguían viendo, las vidas de los componentes del grupo habían tomado caminos distintos: "Es de esas cosas que no se acaban de decir, pero lo fuimos dejando", ha explicado.

El guitarrista y cantante Ramón Rodríguez --que encabeza también The New Raemon--, el guitarrista y cantante Adam Vives, el guitarrista Capi, el batería Antonio Postius --que sustituye a Lluís Cots, que dejó la banda en 2014-- y el teclista Marc Prats son el resto de componentes del grupo.

La banda de Cabrils (Barcelona) lleva tocando desde los 14 o 15 años y Masiques ha explicado que en un momento dado lamentaron "desaprovechar la química que se había creado después de tantos años tocando juntos", y decidieron retomar la actividad del grupo con un quinto álbum, compuesto por 12 temas, con material del EP 'Under the sun' y creaciones adicionales.

Entre sus referentes, Masiques destaca los grupos The Cure, The Clash y Sunny Day Real Estate, un grupo con el que asegura que mantienen una muy buena relación, y a través del cual conocieron al poeta y fotógrafo Mark Swanson, encargado de las letras de este disco.

NUEVA FORMA DE TRABAJAR GRACIAS AL CONFINAMIENTO

Masiques ha explicado que, de no haber sido por la pandemia, el disco seguramente no se habría publicado --o habría sido muy distinto--, puesto que el confinamiento les abrió una nueva manera de trabajar, una fórmula que les funciona muy bien: "Es lo único bueno que me llevaría de todo esto", ha dicho.

"Antes quedábamos todos y lo trabajábamos todo en el local, pero quedamos uno o dos días a la semana, y no dan para tanto", ha dicho, y ha añadido que ahora, cuando uno tiene una idea, la manda a otro componente del grupo, y este último trabaja para aportar algo a esa base --de modo que le pueden dedicar el tiempo que necesiten--, y luego Ramón Rodríguez busca un poema de Swanson que pueda encajar, y lo adapta para la canción.

Uno de los temas, 'Hunting Party', trata sobre el abuso, en concreto el abuso físico y verbal que un amigo de Swanson y sus hermanos sufrieron durante su infancia, pero Masiques asegura que el álbum está "abierto a la esperanza".

GRUPO "IMPARABLE"

Gracias a esta nueva forma de trabajar surgida en el confinamiento, Masiques ha explicado que el grupo está "imparable", y que ya tienen preparado un sexto disco.

Sobre la forma en la que ha evolucionado su estilo, el bajista ha asegurado que "Madee sigue siendo Madee, con su estilo de siempre", pero ha añadido que también se han hecho mayores, que ya no tienen la misma rabia que tenían a los 20 años, y que sus canciones son más maduras.

El grupo puso a la venta una edición limitada de 300 copias en vinilo de color numeradas del trabajo, que se ha vendido bien, y estará disponible también en las plataformas digitales, pero por el momento no lo han sacado en formato CD.

Ha explicado también que no tienen pensado presentar el disco en directo este año, y que esperarán a que se puedan volver a hacer conciertos con normalidad, idealmente "con dos discos bajo el brazo".

Se describen como un grupo que siempre mira a las estrellas, y en este sentido Masiques explica que siempre han tenido un punto romántico, una visión "de mirar para arriba para seguir adelante".