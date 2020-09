CATALUNYA.-El festival Som de Mar de Lloret (Girona) cierra su primera edición con un 70% de ocupación

El festival de música Som de Mar de Lloret de Mar (Girona) ha cerrado su primera edición con un 70% de ocupación, un total de 3.600 asistentes y con cuatro conciertos que agotaron entradas, ha informado este martes la organización en un comunicado.

El certamen ha calificado estas cifras como un éxito, por haberse logrado en el contexto del coronavirus, y su director, Carles Gilibets, ha señalado que se demuestra que "se pueden hacer proyectos culturales de calidad respetando las normas de seguridad".

Som de Mar ha contado con las actuaciones del pianista francés Laurent Martin, Judit Nedderman, Abba The New Experience, Gemma Humet, Fel Faixedas, Sofía Ellar, Ramon Mirabet, Mikel Erentxun, y con el cantaor de flamenco José Mercé, que no pudo cerrar el festival porque la lluvia obligó a suspender su concierto.