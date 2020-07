CATALUNYA.-El Festival de Sitges será físico y virtual y abrirá con los zombies de 'Malnazidos'

Controlará los accesos, identificará a los espectadores, reducirá aforos y promoverá la venta anticipada

El 53 Sitges - Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, que se celebrará del 8 al 18 de octubre, abrirá con la película 'Malnazidos', la nueva cinta de acción zombie de Javier Ruiz Caldera y Alberto de Toro situada en la Guerra Civil, en una edición que se desarrollará en un formato híbrido entre presencial y virtual.

Según ha explicado en rueda de prensa este martes el director del certamen, Àngel Sala, el festival acogerá una buena muestra de las películas dirigidas por mujeres y también de la cosecha de cine estatal, mientras que la directora de la Fundació Sitges-Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, Mònica Garcia, ha destacado que el festival no puede renunciar a su vertiente internacional, que intentará compensar con una programación digital de 'masterclasses', conferencias y proyecciones.

"La idea es intentar la máxima normalidad y no renunciar a las actividades", ha declarado Garcia, y ha destacado que el festival lleva 53 ediciones y que ahora está reevaluando su formato, con distintos protocolos específicos que dictarán cómo se tendrá que vivir y visitar el festival --que se anunciarán próximamente cuando, según Sala, sean más estables--.

Han avanzado que se promoverá la compra anticipada, aforos más reducidos en las salas que no llegarán al 100% --sino que se acercarán al 80%--, pases adicionales, mascarillas, controles de acceso, preasignación de asientos, identificación de los asistentes y actividades en línea con una especie de festival dual, uno físico y otro en línea, que proyectará telemáticamente el máximo contenido que permitan las distribuidoras, y que actuará como una especie de "red de contención" en caso de rebrotes de coronavirus.

En cuanto a los invitados, se apostará por presencia de talento estatal por la elevada cosecha de cine local, y también de artistas europeos, así como de "algún nombre no europeo pero que esté en Europa", ha señalado Sala, que ha recordado que las negociaciones más allá son ahora inviables, así como los tiempos de cuarentena al entrar y al salir que generan periodos de tiempo demasiado elevados.

DOCTOR CAGLIARI

Sala ha recordado que el leitmotiv de esta edición era una reflexión en torno al género fantástico, que debía contar con destacadas personalidades, pero ha tenido que reorientarse y se centrará en la conmemoración de 'El gabinete del doctor Caligari', de Robert Wiene, "probablemente la primera del género fantástico" y que será la protagonista del cartel del festival y de la retrospectiva 'Sombras de Caligari' con clásicos como 'The Trial' (El proceso), de Orson Welles, entre otras.

En cuanto a la inaugural, 'Malnazidos' se ambienta en la Guerra Civil española y cuenta con un "reparto espectacular" integrado por Miki Esparbé, Aura Garrido, Luis Callejo, Álvaro Cervantes y María Botto, y sigue a un grupo de combatientes huidos de bandos rivales y que deberán aliarse para hacer frente a un enemigo común: los zombies.

Entre las cintas internacionales destacará la coreana 'Península', de Yeon Sang-ho, en la secuela de 'Train to Busan' --premiada en el festival de 2016--, mientras que la apuesta por mujeres cineastas pasará por el debut de la australiana Natalie Erika James con 'Relic'; 'The Show', de Mitch Jenkins --escrita por Alan Moore--; la francesa 'Jumbo', de Zoé Wittock; la norteamericana '12 Hour Shift', de Brea Grant, y la canadiense 'Slaxx', de Elza Kephart.

El "terror festivo" llegará de la mano de 'Psycho Goreman', de Steven Kostanski; 'Benny Loves You', de Karl Holt, y 'The Queen of Black Magic', de Kimo Stamboel, y cintas marcadas por la psicopatía como 'The Silencing', de Robin Pront, protagonizada por Nikolaj Coster-Waldau y Annabelle Wallis.

La ciencia ficción se materializará con la revisión del género de la aventura espacial rusa 'The Sputnik', de Egor Abramenko; 'Come True', de Anthony Scott Burns; la ópera prima 'Archive', de Gavin Rothery sobre inteligencia artificial; el renacimiento del cine francés de género de 'La nuée', de Just Philippot, una película de "eco-terror" plagada de insectos, y "la extravagante" película sudafricana 'Fried Barry', de Ryan Kruger, con un anti-héroe drogadicto abducido por extraterrestres.

En cine catalán habrá una importante cosecha con 'No matarás', de David Victori con Mario Casas en una "Barcelona de pesadilla y terrorífica"; también 'La vampira del Raval', un drama dirigido por Lluis Danés con Nora Navas, Sergi López, Francesc Orella, Pablo Derqui, Bruna Cusí, Roger Casamajor y Núria Prims; también el estreno de la producción internacional 'La cosmética del enemigo' de Kike Maíllo, basada en la novela de Amélie Nothomb, entre otras.