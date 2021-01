CATALUNYA.-El Aquitània Teatre recupera 'La marató de Nova York' diez años después de su estreno

La carrera se convierte en "una metáfora de la vida" en la obra

El Aquitània Teatre de Barcelona recupera diez años después de su estreno la obra 'La marató de Nova York' del dramaturgo italiano Edoardo Ebra, dirigida por Juan Carlos Martel e interpretada por Joan Negrié y Albert Triola, una comedia que se podrá ver a partir de este sábado y hasta el 14 de febrero.

"Es una obra aparentemente sencilla, en la que se va corriendo y hablando", ha dicho Triola en rueda de prensa este miércoles, pero ha añadido que el maratón termina siendo una metáfora de la vida, de la que el público sale muy tocado emocionalmente.

La obra supone un reto físico para los actores, puesto que deben simular que corren durante los 60 minutos que dura la función, y Triola ha explicado que en un inicio dudó de si serían capaces de hacerlo después de diez años.

En parte debido a este ejercicio físico, el actor ha explicado que es una obra que "te arrastra", que conduce a los protagonistas a un estado difícil tanto física como emocionalmente.

La obra se hizo en septiembre en la Sala Trono de Tarragona, para celebrar los diez años exactos de su estreno en Barcelona en el Teatro Villarroel.

VOLVER A SALIR

Triola también ha explicado que es una obra que los dos actores apreciaban mucho, por lo que tenían a sus personajes muy interiorizados, y que al volverse a meter en el papel a los diez años "volvió a salir todo aquello que tenían dentro dormido" sin ninguna dificultad.

Negrié ha dicho también que ya hace 20 años que los dos actores son amigos, por lo que "no costó nada que surgiera un vínculo" entre ellos.

LA ESENCIA DEL TEATRO

Negrié ha explicado que valora mucho, en el contexto de la crisis actual, poder subir a un escenario despojado de cualquier artificio y ver cómo el público reacciona a lo que están haciendo: "Me parece que es la esencia del teatro: dos actores en un escenario vacío que logran que en la platea pasen muchas cosas".

En este sentido, Triola ha remarcado que de esta crisis salen reforzados, puesto que se han dado cuenta de que valoran mucho su oficio, y asegura que ellos --y no los políticos, a su juicio-- sí que le dan la importancia que merece: "Me he dado cuenta de que quiero ponerme las zapatillas cada día y quiero correr, y que solo nos necesitamos a nosotros mismos y un escenario", ha dicho.