CATALUNYA.-Coronavirus.- El Govern apoya el subtitulado en catalán de 21 largometrajes del DocsBarcelona

La Conselleria de Cultura de la Generalitat, a través de la Dirección General de Política Lingüística, ha apoyado el subtitulado en catalán del XXIII Festival Internacional de Cinema Documental de Barcelona, DocsBarcelona, que se celebrará desde este martes al 31 de mayo de manera digital en la plataforma Filmin, a raíz del confinamiento por el coronavirus.

En un comunicado este martes, el departamento ha informado que en esta edición el festival ofrece 21 largometrajes en versión original con subtítulos en catalán, como 'Advocate', 'Faith', 'Forman vs Forman' y 'Hi, Al', entre otros.

Además, esta edición del DocsBarcelona ofrece otros 6 largometrajes en versión original en catalán; 'Bonita vida', 'Constel·lació Comelade', La Nova Escola', 'Lo que dirán', 'Me llamo' y 'Salka, in no man's land'.