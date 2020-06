CATALUNYA.-AMP.- Muere la actriz Rosa Maria Sardà a los 78 años de un cáncer

La actriz catalana Rosa Maria Sardà ha muerto en Barcelona a los 78 años víctima de un cáncer, ha informado este jueves la Academia del Cine en un tuit recogido por Europa Press.

Sardà había ganado dos premios Goya como Mejor Actriz de Reparto, por 'Sin vergüenza' y '¿Por qué lo llaman amor cuando quieren decir sexo?', recibió en 2010 la Medalla de Oro de la Academia, y entre sus últimas películas se encuentran 'Ocho apellidos catalanes', 'La Reina de España', 'Segunda oportunidad' y 'Salir del ropero'.

En las últimas semanas, el periodista Jordi Évole había entrevistado a la presentadora y humorista, donde habló de la enfermedad que padecía desde hacía años.

"No estoy en el mejor momento de mi vida porque a los 78 años no se está en el mejor momento de la vida", explicó la actriz, donde afirmó estar enferma, y no de una enfermedad que se dice por ahí, avisó.

Añadió: "Yo tengo un cáncer pero no saben dónde lo tengo y se lo inventan. Es un cáncer que está controlado", añadió Sardà.

"EL CÁNCER SIEMPRE GANA"

Sin embargo, avisó: "Yo no lucho contra nada. No se lucha contra un cáncer. El cáncer es invencible, no se lucha", y añadió que es una cuestión de que los que se ocupan del paciente tengan más o menos tino al programar unas ciertas medicaciones.

"Pero no se trata de un 'match' a ver quien gana. El cáncer siempre gana", sentenció Sardà.

ACTRIZ POLIFACÉTICA

Sardà, actriz polifacética, intervino en numerosas y diversas obras como 'Tot esperant Godot'; 'Quan la ràdio parlava de Franco'; ¡Roses roges per a mi'; 'El balcó'; 'Mare Coratge'; 'L'Hostal de la Glòria'; 'Shirley Valentine' y 'Fugaç'.

También fue directora de montajes como 'Ai carai!', 'El visitant'; y en la televisión ha sido presentadora en las galas de los Premios Goya, ha participado en programas-espectáculo como 'Una hora amb Vittorio Gassman', 'Per molts anys!' y 'Festa amb Maria Rosa Sardà'.

Participó en series como 'Villa Rosaura', 'Homenots' y 'Vetesifils', y también en seriales dramáticos como 'La Rambla de les Floristes' y 'Las amargas lágrimas de Petra von Kant'.

En el cine, Ventura Pons le dio la oportunidad de debutar en 'El vicari d'Olot', y desde entonces participó en títulos como 'Moros y cristianos', 'Rateta, rateta', 'Ho sap el ministre?' y 'La febre d'or'.

Asimismo, interpretó numerosas comedias de factura madrileña, como las de José Luis García Sánchez 'Suspiros de España (y Portugal)' y 'Siempre hay un camino a la derecha'; de Fernando Colomo 'Alegre ma non troppo' y 'El efecto mariposa'; de Fernando Trueba 'La niña de tus ojos' y 'El embrujo de Shaghai', y de Manuel Gómez Pereira '¿Por qué lo llaman amor cuando quieren decir sexo?'.

Con Ventura Pons también rodó 'Actrius'; 'Carícies', 'Amic/amat' (1998) y 'Anita no perd el tren', y una de sus últimas películas fue 'Ocho apellidos catalanes' y 'Salir del ropero', mientras que teatro una de sus últimas obras fue la aparición en la obra 'Crec en un sol déu', de Lluís Pasqual.

PREMIOS GOYA

Aparte de los dos premios Goya como Mejor Actriz de Reparto, recibió en 2010 la Medalla de Oro de la Academia del Cine, y también fue reconocida con el Sebastià Gasch del FAD (1979), el Memorial Margarida Xirgu 1979-80, y los Premis Nacionals de Teatre y Cinema de la Generalitat.

Hermana del presentador Javier Sardà, del empresario Fede Sardà y del diseñador Juan Sardà, Rosa Maria nació el 30 de julio de 1941 en Barcelona, y se casó con Josep Maria Mainat, uno de los miembros del grupo La Trinca, con quien tuvieron a Pol Mainat.