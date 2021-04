CATALUNYA.-Albert Om evoca su viaje a la Provenza en un libro bañado por el recuerdo de sus padres

'El dia que vaig marxar' parte de un "paréntesis" que se tomó en 2015

El periodista Albert Om evoca un viaje de tres meses que hizo a la Provenza francesa en 2015 en 'El dia que vaig marxar' (Univers), un libro bañado por el recuerdo y el homenaje a sus padres.

Según ha explicado en una entrevista de Europa Press, hizo el viaje para satisfacer un deseo de desaparecer: "La paradoja es que en este libro me he mostrado más que en todo lo que he hecho".

También porque veía como sus padres empezaban a envejecer, y tuvo la sensación de que si no lo hacía en ese momento ya no lo haría nunca.

Asegura que le terminó de convencer un comentario del cantautor Joan Manuel Serrat el día en el que en Barcelona se homenajeaba a las víctimas del atentado contra la revista 'Charlie Hebdo', quien dijo que en los 60 o 70 nadie quería ser ni catalán ni español, sino que lo que querían era ser franceses.

Con todo, remarca que no es un libro de una crisis vital, sino que simplemente quería hacer un paréntesis, una pausa para luego retomar su vida en el mismo punto: "Quería salir de la autopista para después ver qué camino podía coger para volver a entrar".

UN HOMENAJE A SUS PADRES

El escenario del que parte el libro es una escuela internacional de idiomas en Aix-en-Provence, pero según ha explicado tuvo claro desde el principio que el libro haría "excursiones" a distintos momentos de su vida.

"Los 50 es una edad que te permite mirar a todos los lados de tu vida", ha dicho, y es en este sentido que hay una parte del libro que se desarrolla en el presente, más de libro de viajes, y otro centrada en el pasado, más memorialística.

En parte fue así porque ver que la vida de sus padres terminaba hizo que dirigiera su mirada a sus inicios: "El libro es claramente un homenaje a mis padres: quería que aparecieran no solo en sus momentos de decadencia, sino también en sus años de esplendor", ha dicho.

LA LIBERTAD A 150 KILÓMETROS

Según ha explicado, para la generación de sus padres, durante la dictadura franquista, Francia supuso la libertad: "Tenían la libertad a 150 kilómetros".

Muchos años más tarde, volvió a significar lo mismo para él: "Fui realmente feliz allí", ha asegurado.

En el libro aparecen también los compañeros de sus clases de francés, de distintas edades y países, que fueron a parar allí también por distintos motivos.

Entre ellos, ha destacado a un asesor antiterrorista del gobierno norteamericano y a una colombiana que "estaba dando vueltas por el mundo" porque sus padres tenían miedo de que la secuestraran.

DESCUBRIR OTRO PAÍS

Om también se fue a Londres a los 25 años, en un viaje que para él tiene mucho que ver con el que haría luego con 48: "En los dos casos me quería ir a un sitio en el que no me conociera nadie, donde buscar una vida nueva, descubrir otro país, otra gente, otra lengua".

Ha escrito el libro cinco años más tarde, lo que a su juicio le ha servido para tener la distancia y lucidez necesarias para sacarle provecho al viaje, y también para que hablara con la misma "ternura" de su viaje que de su infancia y su juventud o la de sus padres.