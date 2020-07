Cataluña celebra un Día del Libro atípico sin paradas en el centro de Barcelona

La fiesta promoverá la venta de lecturas de verano con medidas de seguridad

Cataluña celebrará este jueves un Día del Libro y de la Rosa aplazado tras no poder celebrarlo el pasado 23 de abril por el confinamiento por el coronavirus, aunque en esta ocasión llegará de forma atípica, sin paradas en el tronco central del paseo de Gràcia de Barcelona, y aspirando a la venta de lecturas para el verano.

La Cambra del Llibre de Cataluña, que agrupa a gremios y asociaciones de editores, libreros y distribuidores, junto al Gremi de Floristes, decidieron que la fiesta se celebre en Barcelona sin paradas en el tronco central del paseo de Gràcia --que debía reunir un centenar de paradas-- de acuerdo con las nuevas medidas sanitarias.

En el resto de Barcelona habrá 90 paradas --ante las librerías--, y en el resto de municipios de Cataluña se celebrará de acuerdo con la situación sanitaria existente en cada uno de ellos.

En rueda de prensa la semana pasada, el presidente de la Cambra del Llibre, Patrici Tixis, aseguró: "El Día del Libro es flexible y muy seguro, y no tiene ningún tipo de peligro", ya que la jornada tiene la voluntad de que sea un día disperso y sin concentraciones.

Aparte de las 111 paradas --canceladas-- en el tronco de paseo de Gràcia, la ciudad contará también con 90 paradas repartidas por los distritos para que los vecinos acudan a sus librerías de proximidad; y, como medida para el resto de catalanes, como se permite a las librerías colocar parada en el exterior, se pide los ciudadanos no acudir a Barcelona, sino ir a su localidad o capital de comarca.

Las medidas de seguridad de la jornada serán las vigentes, aparte de otras específicas como controles de aforo obligatorios, señalética, y la obligación legal de no ir a la fiesta con síntomas.

Algunas librerías, que tenían a autores para la firma de libros, han cancelado las firmas y han puesto a disposición de los compradores ejemplares ya firmados, como es el caso de Ona Llibres.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Allí donde se mantengan las firmas con los autores, tendrán su propio protocolo: espacios de venta y firma separados; autores destacados por todas las comarcas; petición de cita previa para las firmas en las librerías que organicen la firma --y la anuncien unos días antes--; aparte, no se podrá tocar a los autores ni hacerse 'selfies' con ellos, además de la obligación de utilizar gel desinfectante antes y después de la cola.

La presidenta del Gremi de Llibreters de Cataluña, Maria Carme Ferrer, recordó que en cualquier caso, no colocar una parada no significa no celebrarlo porque las librerías y floristerías estarán abiertas: "Todo el mundo podrá ir a comprar libros", ha dicho Ferrer.

Concretó que, como novedad de esta fiesta, los escritores destacados también firmarán en comarcas, aparte de la posibilidad de que las librerías abran hasta más tarde --hasta medianoche--.

En las últimas jornadas, se han desvinculado de la celebración la comarca del Segrià (Lleida), Reus (Tarragona) y librerías de Figueres (Girona) y Barcelona.

No obstante, este martes la Cambra del Llibre y el Gremi de Floristes ha redoblado sus esfuerzos en animar a los ciudadanos a celebrar la fiesta en todos los municipios, atendiendo a la situación sanitaria que viva cada uno de ellos.

El objetivo de la jornada es celebrar el reencuentro de los lectores con los libros y escritores en las librerías y en las paradas y también, a través del regalo de rosas blancas y rojas, expresar un sentimiento de esperanza en el futuro y de recuerdo por los afectados.