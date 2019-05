Catalina Martin-Chico: "Me interesa fotografiar lo invisible"

Rosa Díaz

Catalina Martin-Chico es una fotógrafa que dirige su mirada hacia donde los demás la retiran, por eso su objetivo ha enfocado a las FARC justo cuando la guerrilla colombiana ha dejado de estar en portada, y lo que ha descubierto ha sido un sorprendente "baby boom" entre las exguerrilleras.

"Oí decir que había muchos embarazos entre las guerrilleras desde que habían entregado las armas; viajé a la selva para comprobarlo y, efectivamente, después de años sin poder tener hijos porque se habían visto obligadas a poner la guerra por delante de la maternidad, estaban naciendo muchos niños", ha señalado la fotógrafa hispano-francesa en una entrevista con Efe.

El resultado de este primer viaje de tres semanas y otro posterior de casi tres meses es el reportaje "Colombia (Re)Birth" con el que Martin-Chico ha sido nominada al World Press Photo del Año y ha conseguido el segundo premio en el apartado de Reportajes Gráficos en Temas Contemporáneos.

El World Press Photo del Año ha recaído en una fotografía de John Moore sobre la inmigración en la frontera entre Estados Unidos y México, el tema que atrajo a todos los medios de comunicación internacionales en 2018, de la misma manera que en 2019 lo está haciendo la crisis de Venezuela.

Pero Martin-Chico no ha ido a México ni a Venezuela. Ella nunca está donde están todos porque, según explica, "si un lugar se encuentra lleno de fotógrafos no me interesa, no quiero contar lo mismo que los demás, prefiero documentar lo que no está documentado".

La fotógrafa suele viajar hacia el lugar del que los demás vuelven y, además, lo hace con una mirada humana, que se adentra en la vida diaria de personas anónimas.

"Hubiera podido entrevistar a los políticos que protagonizan las conversaciones de paz en Colombia, pero preferí hablar con las guerrilleras porque se estaban volviendo invisibles", ha aclarado.

Para hacerlo, ella misma se volvió invisible porque, según explica, su forma de trabajo consiste en "pasar mucho tiempo entre la gente para que te vean como uno más y al final ya ni vean la cámara".

En el primer viaje, Martin-Chico conoció a varias exguerrilleras con las que mantuvo el contacto por WhatsApp hasta que volvió a verlas en el segundo viaje.

Tres están presentes en la exposición "Word Press Photo 2019" que bajo el lema "Las historias que importan" se puede visitar en el CCCB de Barcelona hasta el 26 de mayo.

Una de ellas es Yarladis, que en la fotografía aparece con su pareja, Michael, y su bebé, el primer hijo que ha podido tener después de cinco abortos, el último a los seis meses de embarazo.

"Las guerrilleras recibían inyecciones contraceptivas, pero algunas se quedaban igualmente embarazadas y se veían obligadas a abortar en condiciones muy difíciles", recuerda la fotógrafa.

Por esa razón, la fotografía de Yarladis y su familia, que parece una familia normal, "es totalmente excepcional, no solo porque hasta ahora no habían podido tener hijos, sino porque vivían en tiendas de campaña en la selva, vestían ropa de camuflaje y no tenían lo que se puede llamar un hogar", mientras que esta imagen está tomada en la casa que han construido tras dejar las armas y que han decorado con pósteres de Walt Disney.

Estas fotografías, aparentemente inocentes, ya han despertado críticas entre los que creen que "limpia la imagen de terroristas", según ha apuntado la coordinadora de exposiciones de World Press Photo, Babette Warendorf, pero Martin-Chico defiende que ella no juzga a sus personajes, solo los muestra.

Respecto al hecho de haber elegido un tema femenino para abordar el postconflicto en Colombia, la fotógrafa aclara que no se ha centrado en las mujeres guerrilleras porque ella sea mujer, "pero es cierto que hay ciertos ámbitos en los que las fotoperiodistas tienen más acceso", añade Martin-Chico, que lleva más de diez años documentando la realidad del Yemen, donde no es fácil para un hombre acceder al mundo femenino.

No obstante, se resiste a diferenciar hombres de mujeres en el mundo del fotoperiodista y se muestra convencida de que ambos sexos tienen cabida en este sector profesional donde, sin embargo, el número de hombres sigue siendo muy superior al de mujeres.

"Venimos de una tradición en la que se equiparaba fotoperiodista a fotógrafo de guerra y muchas mujeres poco interesadas en lo bélico se resistían a entrar, pero ahora ya parece claro que el fotoperiodismo es muy amplio, todo lo que merece ser observado puede ser objeto del fotoperiodismo, y cada vez hay más mujeres jóvenes que lo entienden así y entran en este mundo de hombres buscando su espacio y pisando fuerte", concluye.