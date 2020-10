CASTILLA LA MANCHA.-Siete sesiones de Abycine sufren modificaciones este miércoles y jueves tras la implantación del toque de queda

El Festival Internacional de Cine de Albacete, Abycine, adapta su programación original tras las restricciones que recoge la implantación del Estado de Alarma en España; que incluye toque de queda a las 23.00 horas en Castilla-La Mancha, por lo que la medida afectará a los horarios de un total de siete sesiones entre miércoles y jueves.

El miércoles 28 de octubre se adelanta media hora la sesión especial de Amnistía Internacional, que incluye la proyección de 'La prima cosa' y 'La última primavera', y que tendrá lugar a las 19.30 horas en el Cine Capitol, media hora antes de lo recogido en el programa inicial, previo a la declaración del Estado de Alarma. Tras la proyección del Work In Progress 'La prima cosa', los y las albaceteñas podrán disfrutar de 'La última primavera', de Isabel Lamberti, ha informado el festival en nota de prensa.

De igual modo, el miércoles se adelantan los pases de 'The mistery of the Pink Flamingo', 'La ofrenda' y 'Josep'. En concreto, 'The mistery of the Pink Flamingo', adelanta su proyección de las 22.15 horas en el Cine Capitol a las 21.25 horas; lo mismo ocurre con 'La ofrenda', que finalmente será a las 19.00 horas, una hora antes de lo previsto en Cines Yelmo-Vialia de la Estación Los Llanos. También en Cines Yelmo-Vialia se reubica el pase de 'Josep', que adelanta la proyección de las 22.00 horas a las 21.05 horas.

Respecto al jueves, la quinta sesión de cortos se adelanta de las 22.15 horas en el Cine Capitol, a las 18.30 horas. También se adelanta el horario de la película 'La decisión' de Movistar+ que finalmente se proyectará a las 19.00 horas en Cines Yelmo-Vialia de la Estación Los Llanos y la película 'El Agente Topo', que de las 22.00 horas se reubica a las 21.00 horas en Cines Yelmo-Vialia.

Este año, y debido al Estado de Alarma derivado de la crisis sanitaria del coronavirus, la entrega de premios y lectura del palmarés de Abycine será online por primera vez en sus 22 años de historia, teniendo lugar en la mañana del viernes al mediodía en el Cine Capitol.

Además, el evento será retransmitido en directo en Facebook Live.Se mantiene el horario, 18.00 horas de la proyección de la película Premio Joven de Abycine, 'Josep', que contará con la presencia de su director, Aurel, y de su productor, Jordi Oliva. También se mantiene a las 20.30 horas la película de clausura del Festival, 'Las pesadillas de Alberto Soto', sesión especial que contará con la presentación de su director, Miguel A. Almanza y de la actriz Macarena Gómez.