CASTILLA LA MANCHA.-'La Llorona' y 'Places', mejores cortometrajes emergentes a nivel regional y nacional en la clausura de Fecicam

El Festival de Cine Español Emergente (Fecicam) ha puesto el broche de oro a su 11ª edición, con la entrega de premios a 'La Llorona', de Ismael Olivares, que se ha alzado con el premio al Mejor Cortometraje Emergente de Castilla-La Mancha y 'Places', de Claudia Barral, que se ha llevado el premio al Mejor Cortometraje Emergente Nacional.

Por su parte, el praxinoscopio de la categoría Piloto de Serie Nacional que se estrena este año se lo ha llevado 'Sígueme', de Nuria Cancela; mientras que el Premio del Público se lo ha llevado el cortometraje 'Endivias', del director ciudadrealeño Gonzalo Gómez-Ullate.

Sin puesta de largo ni alfombra roja, sin actuaciones y sin la magia y el encanto que envuelve cada año la noche de entrega de premios, debido a las restricciones que impone la pandemia, la sala Living Room de Ciudad Real ha acogido el acto de clausura en el que "no ha fallado el humor que caracteriza cada año al fin de fiestas de Fecicam", ha informado la organización del evento en nota de prensa.

La artista multidisciplinar Margarita Blur, vestida como el resto de la organización de los años 80, ha sido la encargada de poner la nota fresca a un acto sencillo pero con "mucha carga emotiva". "Me dijeron que me vistiera de algo ambientado en este año y yo he dicho pues me visto de 'movida'", ha dicho la artista.

El acto ha consistido en la proyección de un video que se ha emitido de forma simultánea en la sala y en la web oficial www.fecicam.com en el que se han dado a conocer los premiados de este año y en el que tanto los galardonados como las instituciones colaboradoras con Fecicam han intervenido para verter agradecimientos, felicitaciones e impresiones sobre un festival que crece como plataforma para dar a conocer el talento de los creadores emergentes.

Por cuestiones de aforo y con el fin de cumplir las medidas de prevención sanitaria frente a la COVID-19, en el acto tampoco han podido estar representantes institucionales ni invitados, a excepción de la organización y los directores del festival, Alvar Vielsa y Marina González, que han sido los encargados de entregar los galardones del Premio del Público y los premios a 'Mejores Cócteles de la Ruta'; y la concejala de Festejos, Eva María Masías, que ha querido entregar personalmente el premio a la 'Mejor Tapa de Cine', dentro del concurso Tapearte 2020 organizado por el Ayuntamiento de Ciudad Real, los únicos galardones que se han dado en directo en el acto.

"Pese a las dificultades con las que contábamos este año, no queríamos dejar de dar voz y ser la pantalla de los creadores emergentes", ha explicado Vielsa, quien ha agradecido a los patrocinadores, al público y a los equipos que hay detrás de cada uno de los trabajos presentados, su confianza en Fecicam "en un año tan complicado para la cultura". En este sentido, ha indicado que la edición de este ha año ha sido "un atrevimiento y una heroicidad", por ello había que poner una nota de color y de humor ya que la gala como tal no podía celebrarse.

ESFUERZO EN EL FORMATO ONLINE

Por su parte, Marina González, ha destacado el gran esfuerzo que han realizado todos los miembros del equipo de Fecicam por adaptar completamente el formato a online, que ha sido "un completo éxito". "Ha habido presencia las salas, aunque es cierto que un tercio por debajo de las ediciones anteriores, pero online la respuesta ha sido excelente, por lo que este formato lo mantendremos en próximos años.

A lo largo del vídeo, en el que Alvar Vielsa y Marina González van dando paso a los premios, los triunfadores de este año han agradecido sus respectivos galardones y han puesto el acento en la importancia de seguir consumiendo cultura, para apoyar una industria que se está viendo gravemente perjudicada por la crisis económica derivada de la pandemia por la COVID-19.

PALMARÉS

Dentro de la Sección Oficial, en la que han participado obras vinculadas a la región, la triunfadora con el Premio al mejor Cortometraje Emergente de Castilla-La Mancha ha sido 'La Llorona', de Ismael Olivares. Por su parte, el mejor Cortometraje de Castilla-La Mancha ha sido 'Lagoon', de Jorge Dantar.

Este año, el mejor Documental de Castilla-La Mancha ha recaído en 'Trazado femenino en Torrijos', de Ángela Martín y José Manuel Carrasco. Una sección liderada por mujeres y con la sororidad y la lucha feminista como temas protagonistas. Por otro lado, el Mejor Cortometraje Escuela de Cine CLM ha recaído en 'Arcade', de Daniela Iglesias, Sol Sánchez-Herrera, Denis Sánchez-Herrera, Carlota López, Ana Belén Martínez y Roberto Anselmo.

El premio Babycam CLM se ha ido para 'La loca clase de dibujo', de Violeta Gratacós, Ismael Sánchez, Inmaculada Val, Arantxa Mulas, Aitana Libertad Mulas, Fernando Martínez y Paula Maurelo.

En la Sección Nacional, el mejor Cortometraje Emergente ha sido 'Places', de Claudia Barral; mientras que el premio al Mejor Corto Escuela de Cine Nacional se lo ha llevado 'Christopher Nolan es dios', de Javier Alegre. El galardón a mejor Piloto de Serie Nacional ha sido para 'Sígueme', de Nuria Cancela. Asimismo, el Internacional Emergente (Debut Short Films) ha recaído en 'Supine', de Nicole Goode.

En cuanto al Premio del Público, ha sido el cortometraje 'Endivias', del director ciudadrealeño Gonzalo Gómez -Ullate, la que ha convencido más a los espectadores.

En el acto se ha hecho entrega también del premio de 'Tapa de cine' Tapearte, dentro del concurso Tapearte 2020 organizado por el Ayuntamiento de Ciudad Real, que ha recaído en La Soga.

Por otro lado, la Mejor Copa Telefilm (ganador) ha sido la de El Perro, que se ha llevado también el premio a la Mejor Copa Clímax (sabor). Por último, la Mejor Copa Rush (presentación) ha sido la de Stranger Bits.