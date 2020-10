CASTILLA LA MANCHA.-El Ballet Nacional inicia su gira este jueves y viernes en Albacete con el programa 'Invocación' de Rubén del Olmo

Después de siete meses con el telón bajado, el Ballet Nacional de España (BNE) vuelve a subirse a los escenarios para dar comienzo a su gira 2020/2021 este jueves y viernes, 29 y 30 de octubre, con el programa de Rubén del Olmo que se estrena como director del Ballet Nacional, y lo hace en el Teatro Circo de Albacete.

La concejal de Cultura, Teresa García Arce; el diputado de Cultura, Miguel Zamora; el director general de la Fundación Globalcaja, Francisco Javier Ortuño, y el director del Ballet Nacional de España, Rubén del Olmo, han sido los encargados de presentar en rueda de prensa este miércoles, en el Teatro Circo de Albacete, la programación que representará la compañía durante dos días.

Rubén del Olmo ha querido agradecer al Teatro Circo y administraciones por todo el "esfuerzo" y "trabajo" que han desempeñado para poder mantener la cultura. Una vuelta a los escenarios que para el BNE es "importante" puesto que el programa se estrenó el 7 de marzo en el Festival de Jerez pero que tuvo que detener su gira como consecuencia del COVID-19.

Es por ello que del Olmo considera que las actuaciones del próximo 29 y 30 de octubre son "un nuevo estreno", aseverando que en el último ensayo se podía palpar la emoción de los artistas. Asimismo, ha asegurado que el programa va a sorprender y va a llegar "mucho al alma", ya que se van a mostrar "estilos desconocidos" que cuando el público los vea "les llega al corazón".

Un programa que el propio director ha trabajado para poder llegar "a todo tipo de gustos y de público", y que va a contar con dos partes, iniciando el espectáculo con la obra 'Invocación Bolera', coreografiada por Rubén del Olmo y que cuenta con la música de Manuel Busto.

Olmo ha señalado que tenía "muchísimas ganas" de presentar esta obra ya que esta disciplina "está muy olvidada" y considera que es "importante" el poder volver a ponerla sobre los escenarios. En esta parte se va a homenajear a maestros que han marcado la línea a seguir en la escuela bolera, con la reinterpretación de uno de los estilos más característico de la danza española.

Como segunda obra interpretada, ha indicado que será 'Jauleña', tratándose de un solo realizado por el propio director del BNE, siendo "un solo de transición de la compañía" donde se podrá ver "la riqueza de la danza española", demostrando que "todos los estilos pueden convivir en un solo".

Como última actuación de la primera parte del espectáculo, se ha expuesto que se interpretará 'Eterna Iberia' una obra de Antonio Najarro, estrenada en 2019 en el Auditorio de Murcia. "Es un ballet inspirado en los grandes maestros" que "tiene un equilibrio perfecto" de la transición española, y en la que se podrán ver "complementos que ya se habían perdido en los últimos años", ha expuesto del Olmo.

Tras esta parte habrá un descanso para después volver con 'De lo Flamenco', que se trata de un homenaje al bailaor Mario Malla, interpretando coreografías del artista ya que hasta ahora el Ballet Nacional "no tenía en su repertorio nada de un maestro tan importante y de una figura tan importante".

Además de las coreografías de Mario Maya, también se van a interpretar coreografías de Manuel Marín. A ellas se van a sumar dos estrenos de la coreógrafa Rafaela Carrasco e Isabel Bayón.

Del Olmo ha señalado que "no han sido meses muy fáciles, han sido meses muy duros" ya que el Ballet Nacional se compone de "muchísimos artistas", siendo 57 artistas en escena, lo cual se ha visto complicado el mantenerlos ya que "mantener la motivación de todos los artistas de Ballet nacional, no ha sido fácil". "Si no tenemos danza, no tenemos vida y eso emocionalmente ha sido duro".

Es por ello que considera que van a ser "noches importantes" tanto para Albacete como para el Ballet Nacional, donde se va a demostrar que el BNE es la primera y única compañía "diferente" pues "son los bailarines más preparados que hay".

PROYECTO PEDAGÓGICO

De otro lado, ha expuesto que la Compañía está realizando un proyecto pedagógico a nivel nacional, llevándolo a los centros educativos con el objeto de que los jóvenes conozcan que la danza española "no es solo el flamenco" y para que las nuevas generaciones comprendan y sepan "cuanto de rico es su tierra", ya que a su parecer España es el país "con más importancia" y "más riqueza" en todas sus danzas.

Una actividad que llegará a Albacete, y aunque no se han dado detalles al respecto, la concejal de Cultura, Teresa García, ha recalcado que hay que dar a conocer el Ballet ya que "requiere un gran sacrificio" de quienes lo practican y valora el que el BNE haya querido contar con Albacete para dar una clase y que los jóvenes puedan ver cómo se ensaya y poder hablar con los profesionales de este sector. A ello, ha añadido que es "todo un honor" que en el Teatro Circo se pueda disfrutar del Ballet Nacional.

CAMBIO DE HORA Y PARTICIPACIÓN DEL DIRECTOR

De su parte, el director de Teatro Circo, Ricardo Beléndez, ha señalado que tras decretarse el toque de queda, han decidido cambiar el horario de la función del jueves a las 20.00 horas para permitir "que todo el mundo vuelva a su casa antes de las 23.00 horas".

Asimismo, ha destacado que el director del espectáculo va a actuar, demostrando así que aunque "muchas veces se cuestionan las direcciones", los directores de las obras "son artistas". Además, considera que "trabajar para no estar en un escenario, es muy doloroso".

Por último, ha querido exponer que si este tipo de actividades se pueden hacer a pesar de todas las medidas, es porque se cuenta con el apoyo de Ayuntamiento y Diputación, pero también con el apoyo de una empresa privada como es Globalcaja "que financia parte de este espectáculo".

ZAMORA: "LA CULTURA ALIMENTA EL ALMA"

De su parte, Miguel Zamora ha expuesto que es un placer el poder presentar un evento tan "importante", señalando que "la cultura alimenta el alma" y es algo que se necesita a día de hoy ya que se desconoce lo que pasará próximamente, lo cual lleva a que haya que reinventarse y replantearse cómo hacer las cosas para poder seguir haciendo cultura y "seguir programando cultura y poder seguir también consumiéndola".

"Tenemos que buscar entre todos inputs positivos que nos hagan creer que apostar por la cultura es apostar por lo que necesita la sociedad", ha señalado, valorando por otra parte el que la Compañía apueste "de manera paralela" a las actuaciones, con su programa 'Bailando'.

Un programa que llega a Albacete en la tarde de este miércoles con la participación de los alumnos del conservatorio de Danza de Diputación, quienes van a poder "disfrutar" de una clase "con sus ídolos" y en la que "van a poder aprender de ellos de la mejor manera posible".

Por último, Francisco Javier Ortuño ha señalado que Globalcaja "no solo apuesta por el desarrollo económico, sino también por el desarrollo cultural" y considera que para el Teatro Circo es "un auténtico lujo" el contar con el BNE, aunque lamenta el que las circunstancias no les permitan "disfrutar de la hospitalidad de los albaceteños" pero asegura que si se puede volver a planificar una nueva cita más adelante, se darán cuenta que Albacete "se manifiesta tremendamente hospitalaria" con todos aquellos que visitan la ciudad.