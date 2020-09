CASTILLA Y LEÓN.-Seminci.-Sección Oficial apuesta por riqueza temática del cine de autor con lo nuevo de Rasoulof, los Nasser y Tamhane

Incluye títulos premiados como 'There Is No Evil', 'Here We Are', 'El discípulo', 'The Wasteland', 'The Cloud In Her Room' y 'Servants'

La Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) ha seleccionado 15 largometrajes, dos de ellos fuera de concurso, para la Sección Oficial de la 65 edición, que se celebrará del 24 al 31 de octubre, en la que apuesta por "la diversidad temática y estética del cine de autor" en diferentes partes del mundo a través de la mirada de directores de varias generaciones y de muy diversas nacionalidades.

Así, el festival contará con lo nuevo de Mohammad Rasoulof, Arab y Tarzan Nasser, Nir Bergman, Alexandre Rockwell e Isabel Coixet, a los que se sumarán directores que acuden por primera vez a Seminci, como Ahmad Bahrami, Zheng Lu Xinyuan o Chaitanya Tamhane.

Según ha informado el festival a través de un comunicado remitido a Europa Press, los títulos de Sección Oficial precedidos por su éxito en certámenes cinematográficos son 'There Is No Evil', de Mohammah Rasoulof, ganadora del Oso de Oro de la Berlinale; 'Here We Are', de Nir Bergman, que recibió el Sello Cannes 2020, junto a dos películas galardonadas en el Festival de Venecia: 'El discípulo', de Chaitanya Tamhane, premio al mejor guion y premio Fipresci, y 'The Wasteland', de Ahmad Bahrami, mejor película de la sección Horizonti y premio Fipresci en secciones paralelas.

Además, 'The Cloud in Her Room', de Zheng Lu Xinyuan, llegará a Valladolid después de ganar el Tiger Award del Festival de Rotterdam; 'Minari', de Lee Isaac Chung, logró el Gran premio del jurado y premio del público en Sundance, y 'Servants', de Ivan Ostrochovsky, fue presentada en 'Encuentros', la nueva sección competitiva del Festival de Berlín, al tiempo que es uno de los títulos seleccionados para los European Film Awards.

Entre los directores que regresan a Seminci están los hermanos palestinos Arab y Tarzan Nasser, cuya ópera prima, 'Dégradé', fue exhibida en la 60 edición. Su segundo largometraje, 'Gaza mon amour', se presentará en la 65 edición.

También en la 60 se programó 'The Wednesday Child', de la directora húngara Lili Horváth, que este año participa en Sección Oficial con 'Preparations To Be Together For An Unknown Period of Time'.

También el norteamericano Alexandre Rockwell, autor de 'Sweet Thing', participó en la 59 edición con 'Little Feet' y logró una mención especial a sus dos protagonistas infantiles. Además, el director italiano Uberto Passolini, conocido en su faceta de productor de títulos como 'The Full Monty', compite con 'Nowhere Special', después de haber sido integrante del Jurado Internacional de la 62 Semana.

A ellos se suma la ya anunciada película inaugural, 'Nieva en Benidorm' (fuera de concurso), con la que Isabel Coixet abre por segunda vez el festival, como ya lo hiciera en el año 2017 con 'La librería', film ganador de los premios Goya a la mejor película, dirección y guión adaptado. La directora realizó en 2005 el anuncio que conmemoró los 50 años y clausuró la 60 edición con su largometraje 'Nadie quiere la noche'.

Igualmente, repetirán el israelí Nir Bergman, que presenta 'Here We Are', tras lograr el Premio de la Juventud de Punto de Encuentro de la 47 Seminci con su primera película, 'Alas Rotas', y el iraní Mohammad Rasoulof, protagonista de un ciclo retrospectivo y un libro en la edición de 2017, quien competirá por primera vez en el festival con 'There Is No Evil'.

NUEVOS AUTORES

Junto a estos autores, la Sección Oficial programará dos óperas primas, como son 'Puppy Love', del canadiense Michael Maxxis, una historia de amor de dos personajes muy dispares que protagonizan Paz de la Huerta, Hopper Penn, Rosanna Arquette y Michael Madsen, y que se presenta fuera de concurso.

Sí competirá el largometraje de animación 'Josep', del dibujante de prensa y diseñador Aurel, inspirado en la historia del dibujante barcelonés Josep Bartolí durante su confinamiento en un campo de concentración en Francia en 1939, cuya narración corre a cargo del actor Sergi López.

El festival también ha seleccionado cuatro segundas películas que, junto a Josep, competirán por el premio Pilar Miró al mejor nuevo realizador. Se trata de las ya mencionadas 'The Wasteland', del iraní Ahmad Bahrami; 'El discípulo', del director indio Chaitanya Tamhane; 'Preparations To Be Together For An Unknown Period of Time', de Lili Horvát, y 'Gaza mon amour', de Arab y Tarzan Nasser.

La Sección Oficial se completa con los largometrajes 'Minari', del director norteamericano Lee Isaac Chung, que se dio a conocer internacionalmente en 2007 en el Festival de Cannes con su primer film, Munyurangabo, y 'Persian Lessons', del realizador ucraniano Vadim Perelman, autor de títulos como 'Casa de arena y niebla' (2003) y 'La vida ante sus ojos' (2007). El Festival anunciará en los próximos días la película de clausura, que completará la lista de títulos de la Sección Oficial.

CORTOMETRAJES

La animación será la protagonista de la Sección Oficial de cortometrajes. Los títulos 'Altötting' (Alemania/Canadá/Portugal), de Andreas Hykade; 'How My Grandmother Became A Chair' (Alemania/Líbano), de Nicolas Fattouh; 'Moi, Barnabé' (Canadá), de Jean-François Levesque; 'O, Black Hole!' (Reino Unido), de Renee Zhan; 'Rivages' (Francia), de Sophie Racine, y 'Thanadoula' (Canadá), de Robin McKenna, pertenecen a ese género.

Además, se han seleccionado los cortometrajes de imagen real 'The Unseen River' (Vietnam/Laos), de Pham Ngoc Lân; 'Gramercy' (Estados Unidos), de Jamil McGinnis y Pat Heywood; y 'Play Schengen' (Noruega), de Gunhild Enger.