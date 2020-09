CASTILLA Y LEÓN.-Seminci y el Festival de Sevilla acercarán el mejor cine europeo a las aulas a través de 'Ventana Cinéfila'

Ofrece a los centros educativos diez películas en exclusiva y guías didácticas

La Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) y el Festival de Cine Europeo de Sevilla, ante las especiales circunstancias en los centros educativos de toda España, han aunado esfuerzos en una apuesta pionera para abrir una 'Ventana Cinéfila' a los más jóvenes.

La nueva sección on line a través de la plataforma FILMIN, compartida por ambos certámenes, se desarrollará durante tres semanas, desde el inicio del certamen vallisoletano el 24 de octubre al final del Festival de Sevilla el 14 de noviembre.

Convencidos del poder del cine como herramienta didáctica, los festivales de Valladolid y Sevilla comparten su interés por la formación de los espectadores desde temprana edad.

Se trata de un objetivo que han consolidado con sus programas educativos a través de actividades y proyecciones orientadas al público más joven, como 'Miniminci' y 'Seminci Joven' en Valladolid y 'Europa Junior' y 'Cinéfilos del futuro', en Sevilla.

PARA LOS CINÉFILOS DEL FUTURO

La propuesta, abierta a centros escolares de Primaria e institutos que cursen ESO y Bachillerato, ofrece una selección en exclusiva de las mejores y más recientes historias cinéfilas europeas: un canal de cine con diez películas que permitirá trabajar en profundidad y de manera transversal materias como historia, ciencias naturales, idiomas o arte.

Cada centro escolar interesado recibirá también una completa guía didáctica publicada en castellano e inglés o francés, que el profesorado podrá utilizar para trabajar con los alumnos.

El diseño de programación ha respondido a los criterios de calidad, variedad temática y equilibrio por edades (con títulos que cubren un espectro entre los seis y los 17 años), ofreciendo tanto películas de animación como de imagen real.

En la decena de títulos de esta 'Ventana Cinéfila' se incluyen temáticas como el sensacionalismo en los medios de comunicación, raíces e inmigración, el acoso escolar o nuevas miradas sobre los cuentos tradicionales.

La selección incluye los siguientes títulos: 'Aves de paso' (Les oiseaux de passage), de Olivier Ringer (Francia/Bélgica); 'A viva voz. La fuerza de la palabra' (À voix haute. La force de la parole), de Stéphane de Freitas y Ladj Ly (Francia); 'Cómo inventarse una guerra' (How to Fake a War), de Rudolph Herzog (Reino Unido/Irlanda/Georgia);'El malvado zorro feroz' (Le Grand Méchant Renard et autres contes), de Benjamin Renner, Patrick Imbert (Francia), y 'Ernest y Celestine. Cuentos de invierno' (Ernest et Célestine en hiver), de Cheng, J y Roger, J.C. (Francia).

También figuran 'Fritzi. Un cuento revolucionario' (Fritzi: A Revolutionary Tale), de Matthias Bruhn y Ralf Kukula(Alemania/Bélgica/Luxemburgo/República Checa); 'La rebelión de los cuentos' (Revolting Rhymes), de Jakob Schuh y Jan Lachauer (Reino Unido); 'Perfect 10', de Eva Riley (Reino Unido); 'Phantom Boy', de Alain Gagnol y Jean Loup Felicioli (Francia), y 'Wallay', de Berni Goldblat (Francia/Burkina Faso/Catar).