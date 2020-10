CASTILLA Y LEÓN.-Seminci.- 'Servants' y 'The Cloud in Her Room' cierran los largometrajes a concurso en Sección Oficial

'Servants', de Ivan Ostrochovsky, y 'The Cloud in Her Room', de Zheng Lu Xinyuan, cerrarán este viernes los largometrajes a concurso en la Sección Oficial de la 65 Semana Internacional de cine de Valladolid (Seminci) que proyectará además, fuera de concurso, la comedia francesa 'Un triomphe', de Emmanuel Courcol, como película de clausura.

En su propuesta, Ostrochovsky traslada al público a 1980, cuando Michal y Juraj estudian en un seminario teológico de la Checoslovaquia totalitaria. Temiendo la disolución de su escuela, los tutores moldean el espíritu de los seminaristas para acomodarlo a las expectativas del Partido Comunista que dirige el Estado. Cada uno de aquellos jóvenes estudiantes debe decidir si cederá a la tentación y optará por la comodidad de colaborar con el régimen, o si se someterá a la draconiana vigilancia de la policía secreta.

Al igual que 'Servants', 'The Cloud in Her Room' obedece también a un formato en blanco y negro, casi hegemónico en esta edición del festival. En este caso, la protagonista es Muzi, de 22 años, que llega a casa para celebrar el Año Nuevo chino. Allí interpreta los papeles de hija, medio hermana y novia. Un día, acompaña a su hermana pequeña a la escuela y conoce al dueño de un bar que es padre de otro alumno del centro. Ese hombre extraño le recuerda a un antiguo amigo suyo, lo que le hace evocar su antigua relación con aquella persona que en su día se esfumó de repente. Entretanto, el novio de Muzi se presenta de visita. Ella deambula por la ciudad, que al mismo tiempo le resulta conocida y distante, en busca de un lugar al que pertenecer.

PELÍCULA DE CLAUSURA

En esta edición, la película de clausura seleccionada es la comedia francesa 'Un triomphe'. En ella, el reconocido actor Kad Merad interpreta a Etienne un actor entrañable que, a pesar de estar en paro con frecuencia, dirige un taller de teatro en un centro penitenciario.

Allí reúne a un grupo insólito de internos para representar la famosa obra de Samuel Beckett 'Esperando a Godot'. Cuando consigue la autorización para realizar una gira fuera de la cárcel con su pintoresca troupe de actores, a Etienne se le presenta finalmente la ocasión de prosperar.

Cada cita con el público se convierte en un nuevo éxito, y entre la improvisada compañía y su director se va forjando una relación única. Pero antes de que se dé cuenta, llega el momento de la última representación, que tendrá lugar en París. ¿Será esa función de despedida el mayor éxito del grupo?