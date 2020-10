CASTILLA Y LEÓN.-Seminci.- 'Nowhere Special', 'Gaza Mon Amour' y 'There is no Evil', hoy en Sección Oficial

La 65 edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci), proyectará este miércoles, 28 de octubre, tres películas en competición en Sección Oficial: 'Nowhere Special', de Uberto Pasolini; 'Gaza Mon Amour', de los gemelos Nasser, y 'There is no Evil', de Mohammad Rasoulof.

Así, 'Nowhere Special' cuenta la historia de John, un limpiador de ventanas de 35 años que dedica su vida a criar a su hijo Michael de 4 años, ya que la madre del niño los abandonó cuando él nació. Su vida es sencilla y está compuesta por rituales diarios de carácter universal. Es una existencia de completa dedicación y amor inocente que revela la fuerza de la relación entre padre e hijo. Pero a John solo le quedan unos meses de vida. Como no tiene familia a la que recurrir, pasará los días que le quedan buscando una familia nueva y perfecta que adopte a Michael con el fin de proteger a su hijo de la terrible realidad.

Las proyecciones continuarán con el romance de 'Gaza Mon Amour', en el que Issa, un pescador de sesenta años, está secretamente enamorado de Siham, una mujer que trabaja en el mercado con su hija Leila. Cuando descubre una antigua estatua fálica de Apolo en sus redes de pesca, Issa la esconde, sin saber qué hacer con este misterioso y poderoso tesoro. Sin embargo, en el fondo, siente que este descubrimiento cambiará su vida para siempre. Curiosamente, su confianza comienza a crecer y finalmente decide acercarse a Siham.

Por último, a lo largo de cuatro episodios conectados temáticamente, Mohammad Rasoulof cuenta las historias de cuatro hombres que funcionan como episodios acerca de la fortaleza moral y la pena de muerte en 'There is no Evil'.