CASTILLA Y LEÓN.-Seminci.- El festival acogerá 90 estrenos de películas, 29 de ellas a nivel mundial

La Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) ofrecerá en su 65 edición 150 películas --100 largometrajes y 50 cortos-- repartidas en 146 sesiones de cine a lo largo de ocho días, con 90 estrenos, de los cuales 29 son mundiales, dos europeos y dos internacionales, además de 57 títulos cuya 'premiere' en España tendrá lugar durante el festival.

Según ha informado Seminci a través de un comunicado remitido a Europa Press, el festival incluye en su programación cuatro títulos preseleccionados en los European Film Awards, como son 'Servants' (Ivan Ostrochovsky), 'Persian Lessons' (Vadim Perelman), 'Josep' (Aurel) y la película de clausura, 'Un Triomphe' (Emmanuel Courcol).

La Sección Oficial concentra cintas premiadas como 'There Is No Evil' (Mohammad Rasoulof), ganadora del Oso de Oro de la Berlinale, certamen que otorgó el Crystal Bear, un galardón que concede el jurado infantil Generation Plus, a 'Sweet Thing' (Alexandre Rockwell), que además obtuvo el premio del público en el Pingyao International Film Festival.

'Here We Are' (Nir Bergman) y la mencionada 'Un Triomphe', recibieron el Sello Cannes 2020. El Festival de Venecia galardonó a las películas 'El discípulo' (Chaitanya Tamhane) con premio al mejor guion y premio Fipresci, y 'The Wasteland' (Ahmad Bahrami) como mejor película de la sección Orizzonti y premio Fipresci en secciones paralelas.

'The Cloud in Her Room' (Zheng Lu Xinyuan) viene de ganar el Tiger Award del Festival de Rotterdam; 'Minari' (Lee Isaac Chung) logró el Gran premio del jurado y premio del público en Sundance; 'Servants' (Ivan Ostrochovsky) fue presentada en Encounters, la nueva sección competitiva del Festival de Berlín, y 'Preparations to Be Together for an Unknown Period of Time' (Lili Horvát) ha ganado el Premio FIPRESCI del recién celebrado 36 Festival Internacional de Cine de Varsovia.

Por último, el cortometraje de Sección Oficial 'The Unseen River' (Pham Ngoc Lân), recibió el premio al mejor corto internacional del recién celebrado certamen de Vila do Conde.

En Punto de Encuentro, el festival presenta por primera vez en España la película Wisdom Tooth (La muela del juicio), de Liang Ming, estrenada en el III Festival Internacional de Cine de Pingyao en 2019, donde ganó los premios Fei Mu al mejor director (sección competitiva en lengua china) y el galardón del jurado de los premios Roberto Rossellini (competición internacional), un logro poco común en la historia del certamen. La sección también ofrece Mogul Mowgli, de Bassam Tariq, ganadora del premio FIPRESCI en la sección Panorama de la Berlinale.

Spanish Cinema reúne las más significativas producciones del cine español de la temporada, algunas de ellas galardonadas en el Festival de Málaga, como 'Las niñas', Biznaga de Oro y la Biznaga de Plata a la mejor fotografía, y a La boda de Rosa con el premio especial del jurado y el premio a la mejor actor de reparto para Nathalie Poza, además de 'Arenal', Biznaga de plata al mejor cortometraje.

Por su parte, la realizadora Isabel Lamberti se llevó el premio Nuevos Directores del 68 Festival de Cine de San Sebastián por La última primavera.