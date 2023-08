Castilla y León pide reunión con Cultura por el grave deterioro de yacimientos de Soria

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte ha solicitado una reunión urgente con la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes del Ministerio de Cultura para retomar las conversaciones sobre los yacimientos de Soria de titularidad estatal, pero que gestiona la Junta de Castilla y León, y otros bienes en situación similar y que sufren un "deterioro" por falta de inversión.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno celebrado este lunes, el consejero Gonzalo Santonja ha explicado a preguntas de los periodistas que el pasado 10 de agosto solicitaron una reunión con Cultura, pedida para "fechas razonables, cercanas", al considerar que "es el momento" de retomar las conversaciones.

En la carta recuerdan a la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes el contenido de las reuniones que mantuvieron a principios de año, que se había cerrado una visita presencial a los yacimientos pero que canceló el propio ministerio, y que "el tiempo transcurrido aumenta la preocupación por el estado de conservación".

Santonja ha asevedrado que la situación del yacimiento de Ambrona es "tremenda", pero los Arcos de San Juan de Duero, en la capital soriana, también presentan un "deterioro evidente", y lo mismo otros bienes que gestiona la Junta o los museos provinciales pero son de titularidad estatal.

El ministro de Cultura, en una visita a Soria, ya indicó que no se iba a proceder a un cambio de titularidad, así que la Junta "no puede invertir" en bienes que no son suyos aunque los gestione, ha respondido el consejero a la petición tramitada por el PSOE, a través de una proposición no de ley para que la Junta duplique la inversión en los yacimientos sorianos.