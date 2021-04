CASTILLA Y LEÓN.-María Parrato, Premio Nacional de las Artes Escénicas para la Infancia, lleva al LAVA 'No te asuste mi nombre'

El Laboratorio de las Artes de Valladolid (LAVA)-Fundación Municipal de Cultura despide la semana con un espectáculo de títeres para toda la familia: 'No te asuste mi nombre', de la compañía María Parrato, Premio Nacional de las Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud.

Marría Parrato se aproxima, de forma dulce y sencilla, a un tema aún tabú en la sociedad a pesar de estar siempre presente: la muerte. Son muchas las respuestas que se han ofrecido a lo largo de los siglos. Ha sido abordada por la ciencia, las religiones, la sabiduría popular, el arte plástico o la literatura desde tiempos inmemoriales.

La compañía llega al LAVA este domingo, 11 de abril, a las 18.30 horas, con la adaptación de un cuento de la cultura tradicional que entrelaza con versos de Espronceda, Lorca, Galeano y Heráclito de Éfeso.

En una noche una mujer muestra que la muerte es necesaria para que la vida continúe. Los ciclos deben culminar, pero hay belleza en ello.Retratada de diversas y casi siempre oscuras y terribles formas, La Muerte se presenta personificada en escena de otra manera para que el público pueda escuchar sus pensamientos y su voz: "No te asuste mi nombre, deja que me despoje del manto con que cubrís vuestros miedos y observa mi rostro claro y dulce. Permíteme que te muestre cómo sería un mundo donde nada ni nadie muriese y descubrirás lo que siempre has sabido: que la vida y la muerte son tronco y raíz del mismo árbol".

La compañía María Parrato ha sido reconocida con el Premio Nacional de las Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud, el Premio ICAL al Compromiso Humano y el Moretti en la categoría 'Cuéntame un cuento'.

Sus espectáculos han recibido galardones en los Premios Max, los FETEN, la Muestra Internacional de Títeres Vall d'Aldaiba o la Feria de Títeres de Lleida.

Las entradas tienen un precio único de 5,50 euros a la venta en*vayaentradas.com*y en taquilla, abierta de martes a sábado de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas y domingos y festivos de función, en su horario habitual y desde dos horas antes de la misma.

Existen precios especiales para desempleados (4 euros por entrada) y familias numerosas (4,50 euros), solo aplicables en taquilla presentando la documentación que justifique la situación de desempleo o de familia numerosa.