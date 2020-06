CASTILLA Y LEÓN.-El escritor Gustavo Martín Garzo y el crítico de cine Álvaro Arroba proponen el ciclo de cine 'El buen amor'

En el marco de la programación de 'A cielo abierto', organizada por el Ayuntamiento de Valladolid, el escritor Gustavo Martín Garzo y el crítico de cine y programador Álvaro Arroba han seleccionado un conjunto de películas que, bajo el título 'El buen amor', se proyectarán en el Patio de los Reyes del Museo Patio Herreriano de Valladolid a partir de este martes, 23 de junio.

Los autores del ciclo han querido explorar el tema del amor como motor de vivencias y los afectos y las emociones como medida de lo cotidiano, y su selección incluye obras de todas las épocas y latitudes. El ciclo finalizará con la película 'El buen amor', de 1963, ópera prima del cineasta vallisoletano Francisco Regueiro.

Con el fin de controlar el aforo y el cumplimiento de la distancia de seguridad, el acceso estará controlado por invitaciones numeradas, que podrán retirarse, hasta un máximo de cuatro por persona, en los propios centros desde el viernes de la semana anterior a la fecha de cada espectáculo.

El ciclo se desarrollará en el Patio de los Reyes del Museo Patio Herreriano los martes 23 y 30 de junio, 7, 14, 21 y 28 de julio y 4 y 11 de agosto a las 22.15 horas.

Así, en la primera jornada, el martes 23, se proyectará 'Seventh Heaven (7th Heaven)' (El séptimo cielo); el día 30, 'The Ghost and Mrs. Muir' (El fantasma y la señora Muir); el 7 de julio, 'Gertrud'; el 14, 'Le fleuve (The River)' (El río); el 21, 'Ukigumo (Floating Clouds)' (Nubes flotantes); el 28 de julio, 'The Dead' (Dublineses. Los muertos); el 4 de agosto, 'Dangsinjasingwa dangsinui geot' (Lo tuyo y tú) y, por último, el 11 de agosto, 'El buen amor', película que da título al ciclo.