CASTILLA Y LEÓN.-El Calderón de Valladolid participa en el proyecto europeo de creación escénica 'Between Lands'

La concejal de Cultura y Turismo, Ana Redondo, ha presentado este viernes el proyecto europeo de creación 'Between Lands', una experiencia que estimula la reflexión sobre la democracia y estrecha lazos a través del marco escénico entre España, Francia, Bélgica, Portugal, Italia y Grecia.

Valladolid se suma a esta iniciativa a través del Teatro Calderón y la Fundación Municipal de Cultura. En el acto, junto a la edil, han estado presentes el director artístico del Calderón, José María Viteri, los directores Carme Portacelli (Teatro Nacional de Cataluña), Anne Goalard (Festival Far Away, Francia) y Michael de Cock (KVS, Bélgica) y el dramaturgo José María Mora, todos ellos participantes en el proceso de creación artística.

'Between Lands' nace con la pretensión de superar los habituales acuerdos internacionales en materia de artes escénicas, normalmente limitados a la coproducción y al intercambio comercial.

Es, más allá de estas prácticas, una apuesta por establecer "un diálogo entre culturas, estrechar lazos a través del arte y profundizar en la vocación pública del teatro como espacio de reflexión para el ciudadano", según han defendido sus promotores.

Este ejercicio de reflexión dará voz a seis autores que aportarán la experiencia y la óptica de cada país participante en la iniciativa. Se trata de José Manuel Mora (España), Charlotte Lagrange (Francia), Lena Kitsopoulou (Grecia), Pier Lorenzo Pisano (Italia), Rashida Lamrabed (Bélgica) y Mickael de Oliveira (Portugal).

Está previsto que el texto esté finalizado el próximo mes de noviembre y que posteriormente sea traducido a la lengua de cada uno de estos países.

Después, cada uno prepara su propia escena, con la vista puesta en el estreno para la primera semana de febrero de 2021, que tendrá lugar en todos los centros durante el mismo día o la misma semana.

Además, y para reforzar el intercambio de experiencias entre instituciones, se habilitarán canales para seguir en 'streaming' lo que acontece en todas ellas.

'Between Lands' cuenta con la participación del Koninklijke Vlaamse Schouwburg-KVS de Bélgica (Bruselas) a través de su director, Michael Cock; el Festival Far Away de Reims (Francia) dirigido por Anne Goalard; el Centro Dramático Sao Joao de Oporto (Portugal) dirigido por Nuno Cardoso; el teatro Emilia Romagna de Bolonia (Italia) y su director Claudio Longhi; el Teatro Calderón de Valladolid, dirigido por José María Viteri; la directora de escena y directora del Teatro Nacional de Cataluña, Carme Portacelli y la Onassis Foundation (Grecia).