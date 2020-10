CASTILLA Y LEÓN.-Consejo.- Aprobados 42.000 euros para la celebración del Festival Internacional de Blues en Béjar (Salamanca)

El Consejo de Gobierno ha autorizado a la Consejería de Cultura y Turismo la concesión de una subvención de 42.000 euros al Ayuntamiento de Béjar destinada a financiar la celebración del 21º Festival Internacional de Blues de Castilla y León.

La edición de este año se celebra durante el mes de octubre, ya que tuvo que suspenderse en julio a causa de la crisis sanitaria, y contempla diversas actividades culturales, como son los conciertos "de grupos de reconocido prestigio" a nivel internacional, tanto españoles como americanos y del Reino Unido, que mostrarán sus temas al público asistente.

Entre ellos participarán: Marcos Coll/Band Feat/Mayka Edjole, Maeso/Zelada/Costa/Anaut, Izo Fitzroy (UK), Gisele Jackson And The Shu Shu*S Organ Trio (USA/España), Adrian Costa Blues Band (España) o The Soul Jacket (España)

También se proyectarán películas como 'The last waltz' (Martin Scorsese), 'Cadillac records' (Darnell Martin), 'Bird' (Clint ·Eastwood) o 'Acordes y Desacuerdos' (Woody Allen).

Otras actividades complementarias serán la presentación del poemario de Karmelo C. Iribarren, 'San Sebastián Blues', o del libro 'Comer y Cantar Soul Food and Blues', de Héctor Martínez González, con la presencia del autor. Asimismo, se realizarán talleres Hohner de armónica para niños o principiantes, con Marcos Coll.