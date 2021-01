CASTILLA Y LEÓN.-AMP.-'Peribáñez y el comendador de Ocaña' o la lucha del individuo contra el sistema, este viernes en el Teatro Calderón

'Peribáñez y el comendador de Ocaña', de Lope de Vega, de mano de la compañía Noviembre Teatro, subirá este viernes el telón del Teatro Calderón de Valladolid para ensalzar la lucha del individuo contra el sistema establecido en un contexto marcado por las restricciones sanitarias para frenar los contagios de Covid-19.

En este sentido, la concejal del Cultura y Turismo, Ana Redondo, ha agradecido a compañía, teatro y público que "sigan reivindicando la cultura segura como punto de encuentro en unas circunstancias complejísimas", todo ello con la "ilusión, esperanza y calidad que caracterizan al Calderón".

"Nos parece que apostar por el mantenimiento de la actividad cultural es importante para la sociedad vallisoletana", ha incidido la concejal, antes de aseverar que "sin hacer ninguna declaración en contra de la Junta", entiende que "una recomendación no genera efectos jurídicos, mientras que un contrato sí".

Con aforos reducidos al 33 por ciento de la su capacidad y el toque de queda a las 20 horas, el teatro abrirá sus puertas para un estreno vespertino --a las 17.30-- del que es, según ha apuntado el director de Noviembre Teatro, Eduardo Vasco, "uno de los grandes títulos de Lope de Vega", aunque también "de los que menos se hace debido a su complejidad".

Sin embargo, a su juicio, uno de los atractivos de Peribáñez es que, siendo un "villano bastante bien posicionado" y casado con "la guapa del pueblo" --Casilda, interpretada por Isabel Rodes--, "rompe moldes de la época" y "se salta la imposibilidad del villano de exigir su honor".

Además, ha agregado, lo "contemporáneo" de Peribáñez tiene que ver con la defensa de los valores y de la dignidad, en definitiva, de "querer vivir en paz" mientras "desde arriba se empeñan en hacer que su vida sea más complicada".

Un total de nueve actores componen el elenco de esta reinterpretación de Yolanda Pallín, un reparto encabezado por Rafael Ortiz en el papel de Peribáñez, y de Isabel Rodes en el de su esposa Casilda, quien se ha confesado emocionada ante el estreno "tras dos meses ensayando sin saber lo que iba a ocurrir".

Durante los ensayos, los actores han trabajado constantemente con mascarilla, por lo que Rodes ha avanzado que el viernes, sobre el escenario del Teatro Calderón, serán la primera vez que los compañeros de reparto se vean las caras al interpretar la obra.

Rodes ha descrito a Casilda como un papel "muy terrenal", que huye que las "damas elevadas" que acostumbra interpretar: "El personaje es fantástico y suceden cosas nuevas en el escenario".

Por su parte, Ortiz ha destacado a Peribáñez como un personaje "muy bien escrito y redondo" que ve cómo su estructura de vida se "desmorona" tras verse sometido a una "gran injusticia" contra la que decide "rebelarse". "Es un reto y un viaje al que enfrentarse como actor", ha reconocido.

Se trata de un Peribáñez, según ha destacado Eduardo Vasco, que "tiene mucho que ver con preservar la dignidad": "Puedo obedecer pero no me puedes pisar". Además, ha destacado el "aliciente rural" de la obra, un detalle que ha provocado, a su juicio, que "no se haga demasiado", pues ha recordado que "el último Peribáñez se ha visto a principios de los 2000".

"Somos un país acostumbrado a denigrar su patrimonio", ha lamentado, al tiempo que apuntaba: "Para mi es mucho más contemporánea una viola de gamba que un proyector de vídeo, es más auténtico".