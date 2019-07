Casi 250 proyectos para "poner en su sitio" a la vuelta al mundo de Magallanes y Elcano hasta el año 2022

La Comisión Nacional del V Centenario de la expedición Magallanes-Elcano ha informado este miércoles 17 de julio de que ya cuenta con 246 proyectos aprobados con el objetivo de "poner en su sitio" el viaje emprendido hace 500 años por exploradores portugueses y españoles.

"Estamos obligados a difundir esta historia, porque no conocerla lleva a muchos errores: queremos poner en su sitio la vuelta al mundo porque sorprende el desconocimiento nacional e internacional", ha señalado Antonio Fernández, director del proyecto y comisario de la exposición 'El viaje más largo'.

La comisión española para la conmemoración, constituida en junio de 2017, tiene previstos estos 246 proyectos con un presupuesto adjudicado de 200 millones de euros aportados entre entidades públicas y privadas, si bien esta cantidad es "una cifra abierta", tal y como ha confirmado un portavoz del Ministerio de Cultura y Deporte.

"Hay que hacer una reflexión para poner en perspectiva la magnitud de esta gesta, porque es mucho más que otra aventura del hombre para conocer el mundo. No se puede comparar con el ascenso al Everest, ni siquiera con el viaje a la Luna o un posible viaje a Marte, porque esta vuelta al mundo supuso un cambio en la concepción del hombre", ha señalado el vicealmirante del Ministerio de Defensa, Ignacio Horcada.

A lo largo de la presentación de estos proyectos, ha salido el nombre de Antonio Pigafetta, uno de los exploradores que elaboró el relato a modo de diario de a bordo que ha llegado hasta nuestros días --incluso un ensayo de Stefan Zweig sobre Magallanes utilizaba este documento como base--.

"La narración de Pigafetta no es real, no nombra a Elcano en ningún momento, por los motivos que fueran. A nivel de difusión, se ha apoderado del relato", ha lamentado Fernández, quien además ha insistido en la importancia de poner en contexto internacional este logro. "No es una cosa a la que fuera de España se le dé la importancia que tiene", ha apuntado.

¿COLABORACIÓN CON PORTUGAL?

Precisamente, una de las líneas que se ha remarcado desde la comisión es el de "una celebración de todos", si bien en cuanto a la colaboración con Portugal --país de origen de Fernando de Magallanes--, todavía "se está trabajando en ello". Por el momento, solo se apunta a una exposición conjunta y compartir itinerancias de otras, aunque no hay nada cerrado.

También ocurre lo mismo con una posible candidatura de este viaje a convertirse en Patrimonio de la Humanidad, donde "no hay nada en firme". Por el contrario, de los proyectos ya aprobados --y con una agenda todavía abierta a otros más-- se ha hecho hincapié en la réplica exacta del viaje que hará el buque Juan Sebastián Elcano, en coordinación con otros países.

Asimismo, la exposición 'El viaje más largo', organizada por Acción Cultural Española (AC/E), será inaugurada el próximo 12 de septiembre en Sevilla por los Reyes. Esta muestra incluirá un total de 106 piezas y documentos originales pertenecientes al Archivo General de Indias, la Biblioteca Nacional de España o el Museo de América, entre otros.

LA FURA DELS BAUS O SEBASTIÁN ÁLVARO

Tanto el 10 de agosto como el 20 de septiembre de este año habrán actos conmemorativos coincidiendo con la salida de la expedición desde Sevilla y Sanlúcar de Barrameda, respectivamente. Otros proyectos aprobados son, por ejemplo, la obra 'Sphera Mundi-Naumon' de la Fura dels Baus que dará la vuelta al mundo con una econave o la ópera 'Magallanes: no hay rosas sin espinas', con la colaboración de Plácido Domingo.

Hay también previsto un proyecto de documental bajo la dirección del cineasta Sergio Cabrera u otro bajo la dirección de Sebastián Álvaro, que se grabará en Tierra de Fuego, la Patagonia chilena, Los Andes, Antártida y Karakórum. Además, una exposición del 22 de enero al 30 de abril de 2020 en la Biblioteca Nacional, bajo el título 'Date una vuelta por la BNE'.

Fuera de España, habrá acciones previstas en países como Chile, Uruguay, Sudáfrica o Brasil, entre otros. "Es un programa abierto hasta 2022 y no queremos dejar ninguna buena idea fuera. Además es un programa inclusivo con el que esperamos que todo el mundo se sienta involucrado en la fiesta", ha concluido el secretario de la Comisión, Camilo Vázquez.