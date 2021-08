Carol Rovira busca sus raíces en su cuarto sencillo, "Verde, Amarillo, Azul"

María Muñoz Rivera

La actriz y cantante española Carol Rovira vuelve a unir su voz junto al músico dominicano Anthony Ocaña en el tema Verde, Amarillo, Azul, una canción que habla de las raíces y el bienestar de volver a casa mediante sonidos que navegan entre los ritmos caribeños y el reggae.

Todos tenemos un lugar en el mundo donde nos sentimos libres y siendo nosotros mismos. Lo que pretendemos con esta canción es que cada persona encuentre el suyo, lo valore y lo cuide, explica en una entrevista a Efe Carol Rovira sobre su nuevo tema, compuesto en sus orígenes, en el Delta del Ebro.

Carol Rovira (Tarragona, 1989) saltó a la fama por su interpretación en la serie Amar es para siempre y su posterior "spinoff", #Luimelia (A3 Media). Pero durante el confinamiento, en el que se dedicó a componer, su faceta como música salió a la luz, y lo hizo de la mano del compositor dominicano Anthony Ocaña, con quien acaba de lanzar en todas las plataformas digitales su cuarto tema, Verde, Amarillo, Azul.

Anthony y yo trabajamos de una manera muy orgánica, desgrana la catalana sobre su proceso de creación, que en este caso da como resultado un tema que bebe de referencias musicales como Bob Marley, John Lennon o Natalia Lafourcade, según desgrana la artista.

Tras su tercer sencillo presentado en mayo, El Reino de los Riesgos, llega ahora Verde, Amarillo, Azul, una canción que compuso hace casi un año y que dejaron reposar hasta hace un par de meses, cuando decidieron rescatarla y grabarla.

Surgió en una visita a mi familia. Mis padres tienen una casita en medio de los arrozales del Delta del Ebro, indica Rovira, a quien asaltó la melodía de forma natural. Quise hablar del bienestar de volver casa, a las raíces. Fue lo que sentía en ese momento, resalta la vocalista sobre este tema, que surgió muy rápido y de una forma muy auténtica.

Fue entonces cuando el compositor Anthony Ocaña realizó los arreglos, en una reminiscencia de los ritmos de la República Dominicana, fusionando los orígenes de ambos en un tema que cuenta con la percusión del brasileño Carlos Mancuso, que realizó estos ritmos empleando sonidos de objetos cotidianos, siguiendo la premisa de crear algo que no sonara artificial ni electrónico, sino muy natural.

El caso del Delta del Ebro es un ejemplo de muchos lugares de riesgo. La canción es un homenaje a ese trocito de tierra que, si no se toma conciencia, va a desaparecer, señala Rovira sobre la importancia de cuidar el clima y el medioambiente, aspectos que también busca reflejar con el tema, con el que junto a Ocaña perfila su identidad musical.

Ambos vamos experimentando canción por canción para encontrar nuestro propio sonido, y la gente nos identifica, dice la cantante sobre su sello distintivo, aún gestándose poco más de un año trabajando juntos.

La clave, según la vocalista, reside en el criterio que comparten: Hablamos un mismo lenguaje. Anthony me mira de forma horizontal, tiene una carrera musical brutal, indica sobre su compañero.

Rovira, además, compagina esta faceta musical con su trabajo como actriz, inmersa en un nuevo rodaje. Ahora trabajo en un personaje pequeño que me permite compaginar esto con la música, señala sin revelar más información por el momento. Soy feliz haciendo lo que hago, estoy currando de lo que me gusta y me siento orgullosa, señala.

Según avanza, a horas de publicar Verde, Amarillo, Azul, Ocaña y ella ya comenzaron a trabajar en su siguiente tema, y, aunque no descartan sacar un disco en el futuro, por el momento prefieren ir poco a poco. La idea es hacer un EP de momento, ir poco a poco, y ser fieles al proceso orgánico de creación que estamos viviendo.