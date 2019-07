Carmen Riera: "Que los catalanes renuncien a los autores en castellano me parece una estupidez"

La escritora mallorquina y académica de la RAE Carmen Riera ha subrayado este lunes que considera una "estupidez" que los catalanes no reconozcan a escritores españoles en lengua castellana. "Que los catalanes renuncien a los autores en castellano me parece una estupidez", ha asegurado.

Riera se ha pronunciado así en declaraciones a los periodistas, antes de participar en la inauguración de la XXXII edición de los Cursos de Verano de la Universidad Complutense de Madrid, que se celebran en el municipio madrileño de San Lorenzo de El Escorial.

Preguntada por si el conflicto catalán se está reflejando en la literatura, Riera ha admitido que los escritores reflejan la sociedad y que "en la sociedad hay crispación, hay desentendimiento" y que ella aboga por "construir puentes, no romper los que todavía existen".

"Yo me siento mallorquina, catalana y por supuesto española. Yo no tengo ningún problema en decir eso y en sostener que las lenguas son de todos", ha subrayado la autora, para añadir: "Yo considero que el Quijote, Luis García Montero, Almudena Grandes... son autores también míos, que leo y que frecuento, y creo que es una barbaridad lo contrario. Que los catalanes renuncien a los autores en castellano me parece una estupidez", ha sentenciado.