"No me creo a la mitad de las del cine que ahora dicen que las han violado"

La actriz de 73 años Carmen Maura dice que "de todas las del cine que dicen que las han violado, me creo a la mitad".

En una una entrevista en XL Semanal manifiesta que "las hijas de ahora son mucho más antiguas que nosotras" y asegura que el asunto de la paridad no va con ella: "A mí no me gusta nada lo de la discriminación positiva. Por ejemplo, eso de que obliguen a que haya diez chicas en tales puestos me parece humillante".

La actriz se ha posicionado sobre el movimiento #MeToo: "Me parece una exageración, vamos a acabar con los tíos. Va a llegar un momento en que todos van a preferir ser homosexuales y nos van a dejar en paz (dice entre risas). Me parece que todo está llevado a la exageración. Se está abusando tanto del tema que los tíos se están acojonando de una manera increíble. Ahora, un obrero no nos dice un piropo desde un andamio ni de coña.

La periodista ha recordado a Maura sus declatraciones de hace unos años, cuando desveló que había sido violada a punta de pistola cuando tenía 30 años: "Me cansa hablar siempre de lo mismo porque, además, ni siquiera es lo peor que me ha pasado en la vida. No sé muy bien por qué un día lo conté".

Para concluir el tema, Maura remata: "Que de repente se apunte todo el mundo a decir que las han violado… pues que lo hubieran dicho antes. La verdad es que a la mitad de ellas no me las creo, sinceramente".

Hace unas semanas la actriz seguró que le ponía “negra dar dinero a los catalanes, porque son los que menos lo necesitan”.