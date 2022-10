Carmen Doorá, de Murcia al Latin Grammy con flamenco "orgánico" y ecologista

Javier Herrero.

Desde la modesta autoedición, pero aferrada a la idea de que la suma de pequeños gestos mueve montañas, la cantaora murciana Carmen Doorá ha despertado la atención de la Academia Latina de la Grabación, que ha nominado a los Latin Grammy su último disco, "Orgánica" (2021), y su mensaje ecologista.

"La música, como todo lo que tiene una exposición al público, lanza un mensaje de cómo se pueden hacer las cosas y yo siempre he intentado reflejar mi pensamiento como una persona que se preocupa por las causas sociales y por el mundo en el que vivimos aportando mi granito de arena", ha explicado a Efe.

Licenciada en Filosofía y titulada en Grado Superior de Cante Flamenco, así como creadora escénica y compositora, Doorá es la más desconocida de una lista de nominados al "mejor disco flamenco" de 2022 que completan Las Migas, Estrella Morente y su hermano Kiki y María Toledo.

"Me pilló por sorpresa y con mucha ilusión. Son todas artistas que admiro mucho y que me inspiran desde que empecé", celebra sobre esta candidatura a los Latin Grammy, una proeza mayor si se tiene en cuenta que la ha conseguido como artista independiente. "Es una buena noticia para la música y motivo de doble orgullo, porque han sido compañeros músicos quienes me han votado", indica al respecto.

"Orgánica" (Carmen Doorá Records), el disco por el que ha sido elegida, es el tercero de su carrera tras "Almíbar" (2009) y "Eco" (2016), que en su título ya daba cuenta de una preocupación por el medio ambiente que se mantiene en este trabajo grabado en directo con los únicos mimbres de su voz y la guitarra de Paco Heredia.

"Para mí es una reivindicación de la música en su estado puro, con sus elementos primitivos y sin mayor edición y, asimismo, por mi compromiso diario con la sostenibilidad", explica esta artista vegana ante el doble sentido del título del álbum.

No es postureo, ratifica, convencida de que "las decisiones pequeñas son responsabilidad nuestra porque estamos en un momento de emergencia climática".

En sus giras, por ejemplo, si cubre distancias cortas utiliza el tren, de ahí que se sintiera "ofendida" por las risas del futbolista Kyllian Mbappé y del entrenador del PSG, Christophe Galtier, a la pregunta de si se plantearían viajar en este medio de transporte en lugar de en aviones privados para asistir a sus compromisos.

"Es una irresponsabilidad brutal. Las personas tienen una responsabilidad mayor si tienen un estatus económico y social más alto", valora esta artista en el pasado montó un espectáculo de flamenco contra la violencia machista.

Cuenta que su primera escuela flamenca fue su abuelo, "un huertano de pura cepa" y aficionado al cante que se arrancaba mientras hacía sus labores, y que luego en sus años de residencia en París entró en contacto "con la cultura africana, la latina, la francesa por supuesto y también con la árabe".

Por eso no sorprende que Doorá haya convertido "Orgánica" en una especie de alianza de civilizaciones en la que igual canta en español que en inglés, en francés o en árabe para versionar a artistas como La Niña de los Peines, Nina Simone o Umm Kalzum.

"Para mí no hay diferencia alguna, son grandes artistas y cantantes y, cuando las escucho, me transmiten algo muy potente. El flamenco para mí trasciende lo regional; por eso me gusta ponerlo en diálogo con artistas internacionales, que es donde debe estar", señala.

Como profesora en el Conservatorio Superior Antonio Ruiz Soler de Sevilla, Doorá procura transmitir a sus alumnos esa idea por encima de ninguna otra, la "capacidad de emocionar" del flamenco.

"Les digo que siempre vayan con la verdad por delante. Es lo más importante en la vida y en el flamenco aún más, porque nace de lo popular y debe transmitir emoción más allá del virtuosismo. Por eso hay que estudiar la técnica y el repertorio, pero aún más la capacidad de transmitir", insiste.

Quienes deseen escucharla, podrán hacerlo el próximo 19 de octubre en un congreso sobre sostenibilidad en Cartagena (Murcia), donde ofrecerá una charla y cantará algunos temas. EFE

jhv/jdm