Carlos Ruiz Zafón en diez claves

Jose Oliva

El escritor barcelonés Carlos Ruiz Zafón, fallecido este viernes a los 55 años, deja una obra literaria corta pero intensa, agrupada básicamente en dos sagas. Estas son las diez claves para entender la narrativa del autor barcelonés.

1. EL ANONIMATO DE SUS INICIOS EN LA LITERATURA JUVENIL

Tras estudiar y trabajar en el mundo de la publicidad, Zafón escribió una primera novela juvenil en 1993, "El príncipe de la niebla", con la que ganó el Premio Edebé de literatura juvenil. Con los 4 millones de pesetas del galardón se lió la manta a la cabeza y marchó a Los Ángeles para trabajar como guionista. Desde allí alumbró otros dos títulos "El palacio de la medianoche" (1994) y "Las luces de septiembre" (1995), que cerró la "Trilogía de la niebla".

2. "LA SOMBRA DEL VIENTO", FENÓMENO DE MASAS

En 2001 se consagra tanto en España como a nivel internacional al publicar su primera novela para adultos, "La sombra del viento", que se publicó en cincuenta países con gran popularidad en Italia, Francia, Reino Unido, Holanda, Alemania o Estados Unidos.

Con más de 10 millones de ejemplares vendidos, hasta ahora, "La sombra del viento" es la tercera novela más leída de la historia de las letras hispánicas, solo superada por el Quijote de Cervantes (500 millones de ejemplares) y "Cien años de soledad" de Gabriel García Márquez (30 millones).

3. LA MEZCLA DE GÉNEROS

Con su saga literaria, Zafón quiso crear "un híbrido de todos los géneros", en el que apareciera la tragedia, la novela policial, la sátira, la comedia de costumbres, la intriga o la novela de amor.

En "La sombra del viento" había más peso de la novela de aprendizaje; en "El juego del ángel" predominaba la novela gótica, aunque el autor se permitió la licencia de jugar con el formato de la obra, un juego en el que combinaba el 'thriller', con otros géneros, como esa novela gótica o la narración romántica.

En "El prisionero del cielo" el eje narrativo era la novela de aventuras; y en "El laberinto de los espíritus" dominaba la novela de intriga, la historia policial.

4. GAUDÍ Y LOS DRAGONES

La admiración por el arquitecto modernista Antoni Gaudí nació ya en la infancia de Ruiz Zafón, que vivía con su familia cerca de la basílica de la Sagrada Familia.

Los dragones que tanto gustaban al escritor, que lucía en camisetas, en los tampones ex-libris que estampaba en muchas de sus dedicatorias o en el anillo que lucía en sus manos son seguramente una iconografía extraída del arte modernista, que representa una revisitación del arte medieval.

Ese amor a Gaudí, que llevó al arquitecto a alguna de las páginas de la saga que inauguró "La sombra del viento", tuvo su confirmación más reciente en un relato corto, "Gaudí en Manhattan", que Zafón regaló a sus lectores en su propia página web.

5. LA CRÍTICA

La voz de Ruiz Zafón es de una originalidad a prueba de bomba. 'La sombra del viento' anuncia un fenómeno de la literatura popular española', anunciaba el crítico y periodista de La Vanguardia Sergio Vila-Sanjuán a las pocas semanas de la salida del libro. Desde entonces, la crítica apoyó al autor barcelonés cada vez que salía un nuevo título de su tetralogía, quizá con menos unanimidad en la segunda y tercera entregas.

En 2014, Penguin Classics escogió "La sombra del viento" al confeccionar un abecedario con los 26 clásicos de la historia de la literatura universal, en el que la obra de Zafón convivía con textos de Charles Dickens, Jane Austen, Marcel Proust o James Joyce.

The Times y The Guardian coincidieron en calificarlo como un nuevo "clásico contemporáneo", y The New York Times comparó a Zafón con García Márquez, Umberto Eco y Borges.

6. ILUSTRES LECTORES

Al altavoz de la crítica se sumaron las voces de ilustres lectores, como el entonces ministro de Exteriores alemán, el verde Joschka Fischer, antiguo librero, que elogió la novela como "un libro sobre un libro", recomendó su lectura y subrayó que describía muy bien la situación de los primeros años del franquismo y el desarrollo en un tiempo pasado "con la figura siniestra de un asesino que se pasó de los anarquistas a los fascistas".

El escritor paradigmático del género de terror Stephen King escribió: "Si alguien pensaba que la auténtica novela gótica había muerto en el XIX, este libro le hará cambiar de idea. Una novela llena de esplendor y de trampas secretas donde hasta las subtramas tienen subtramas. En manos de Zafón, cada escena parece salida de uno de los primeros filmes de Orson Welles". Zafón corrió rápido al quiosco para recortar y enmarcar estos elogios de uno de sus escritores más admirados.

7. INFLUENCIAS Y REFERENTES

Además de su admirado Stephen King, otros referentes literarios afloran en las novelas de la saga, como el Eduardo Mendoza de "El laberinto de las aceitunas" y "El misterio de la cripta embrujada", "El conde de Montecristo", "Los miserables", las novelas de Charles Dickens, el "Frankenstein" de Mary Shelley, la literatura modernista, Faulkner y Dos Passos, pero como en un autor contemporáneo que ha crecido con el cine no faltan influencias cinematográficas como "Metrópolis", la "Rebeca" de Hitchcock o el "Ciudadano Kane" de Orson Welles.

8. EL CEMENTERIO DE LOS LIBROS OLVIDADOS

El Cementerio de los Libros Olvidados es un espacio mítico que atraviesa la tetralogía que inauguró "La sombra del viento" y que se ha convertido en un símbolo universal de la defensa de la lectura, de la pervivencia de la memoria a través de los libros y del refugio de aquellos que creen en ellos.

Antes de que en 2013 cerrara la histórica librería Canuda de Barcelona, víctima de la ley de arrendamientos urbanos, muchos lectores habían peregrinado hasta el lugar,pues su sótano, repleto de primeras ediciones y libros de viejo, había sido identificado como el lugar que inspiró el "Cementerio de los Libros Olvidados".

9. SU OBRA INÉDITA

Además de alguna novela juvenil de sus primeros años, tuvieron una difusión reducida relatos como "El Príncipe de Parnaso", que acompañó una edición especial de "El prisionero del cielo", y en la que viajaba a la Barcelona que visitó Miguel de Cervantes, en un enigmático episodio de su vida.

Con motivo del Día del Libro de 2012, Zafón regaló otra narración breve, "Rosa de fuego", que se publicó en el Magazine de La Vanguardia, en la que hizo aflorar información sobre el Cementerio de los Libros Olvidados, el hombre que lo imaginó, su influencia levantina y, también, una primera aproximación cronológica a su origen.

Existen otros relatos, mayoritariamente publicados primero en prensa y recogidos después en ediciones no venales, como el volumen "Barcelona Gothic" (Libros de Vanguardia y Renfe) o "Alicia, al alba" (Planeta).

10. LO QUE PUDO SER Y NO FUE

Quizá por su proximidad al mundo y al funcionamiento interno de Hollywood, el escritor abandonó la idea de llevar su saga del "Cementerio de los Libros Olvidados" a la gran pantalla, a pesar de que recibió ofertas millonarias. Se tuvo conocimiento de una oferta del productor español André Vicente Gómez, que tampoco prosperó.

En la última presentación pública en su ciudad natal, confesó que "llevarla al cine o la televisión sería una traición a la naturaleza de los libros, es innecesario, no tendría interés y no es obligatorio convertir todo libro en una película o una serie".

En 2008, Zafón, que acababa de publicar "El juego del ángel", confesó a EFE que ya tenía que "dejar descansar Barcelona" y utilizar Los Ángeles, ciudad en la que vivía desde 1994 como escenario literario, y anunciaba: "tarde o temprano utilizaré esos años tan fundamentales para intentar explicármelos a mi mismo a través de la ficción". EFE.