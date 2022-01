Carlos Rivera da su único concierto en España en Starlite, donde vuelve Yatra

El cantante, compositor y actor mexicano Carlos Rivera actuará el 20 de agosto en el festival de música Starlite en Marbella (Málaga), en su primer y único concierto este año en España, según ha anunciado este lunes la organización del evento, que ha confirmado el regreso del colombiano Sebastián Yatra.

Junto a Rivera y Yatra, se suman también al cartel de Starlite 2022 la pianista e intérprete de jazz canadiense Diana Krall y la bailaora española Sara Baras, quienes actuarán los próximos 23 de junio, 30 de julio y 16 de agosto, respectivamente.

Rivera, del que la crítica ha ensalzado en más de una ocasión sus cualidades vocales -según han destacado desde Starlite-, ofrecerá en Marbella el próximo verano su única actuación de la temporada en España.

Se trata, apuntan los organizadores, de una oportunidad exclusiva de ver en directo al que hoy por hoy es uno de los artistas más populares de México y con mayor proyección a nivel internacional, cuya carrera musical arrancó tras ganar el programa de telerrealidad de jóvenes talentos de TV Azteca La Academia.

Por su parte, Yatra -considerado uno de los mejores artistas latinoamericanos del momento, galardonado multiplatino y uno los cien cantantes más escuchados de Estados Unidos- vuelve al Starlite por el que ha pasado ya en otras ocasiones para interpretar algunos de sus éxitos más aclamados, como Chica ideal, TBT, Traicionera, No hay nadie más o Robarte un beso", entre los que se encuentran sus últimos éxitos Tacones rojos y 3 de la mañana.

La conocida como la dama del jazz, Diana Krall, compartirá temas de su último álbum This dream of you, un disco catalogado como atemporal en el que pone música a los momentos más cotidianos, e incluirá algunas de las canciones que la han llevado a convertirse en una de las vocalistas de jazz más reconocidas, han apuntado desde Starlite.

Sara Baras -bailarina, directora y coreógrafa- es una de las representantes más prestigiosas y distinguidas de las artes escénicas y ha realizado más de 4.000 representaciones con su compañía por todo el mundo, lo que la ha convertido en una de las más reconocidas embajadoras de la cultura española.

Su último espectáculo, Alma, llegará a Starlite para mostrar la esencia de sus raíces y su amplia trayectoria sobre las tablas en forma de una nueva creación aúna flamenco y bolero a través de música de hoy y de siempre, explican desde el festival.

Estas actuaciones se suman a las de Vanesa Martín, Calamaro, Il Divo, Raphael, Sergio Dalma, Alan Parsons, Nile Rodgers & Chic, Maluma, Jason Derulo, Lionel Richie, Leiva, Simple Minds, Passenger, Andrea Bocelli, Estrella Morente & Israel Fernández & Kiki Morente, Hombres G, Malú, Jessie J, Estopa, Dani Martín o Ana Torroja, entre otros. EFE

