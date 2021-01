Carlos Hipólito presenta 'Rita', una comida sobre la muerte: "La eutanasia se normalizará como el matrimonio homosexual"

El actor Carlos Hipólito protagoniza, desde este miércoles 20 de enero en el teatro Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa, 'Rita', una tragicomedia sobre la familia, los hermanos, el vínculo materno-filial y la incapacidad de aceptar la muerte.

"La eutanasia se normalizará igual que se ha normalizado el matrimonio homosexual. Es cuestión de ir normalizando las cosas, hay que conseguir que esto se vaya normalizando", ha señalado en una entrevista a Europa Press Hipólito, al ser preguntado por la reciente aprobación de la Ley de Eutanasia en el Congreso de los Diputados.

Para el intérprete, todo lo que sea respetar las voluntades de las personas "es bueno", aunque ha defendido que "hay que estudiarlo en cada caso" y que habría que hacer el testamento vital, algo que "facilitaría mucho" la manera de actuar en caso de fallecimiento.

"Es algo que nos cuesta hacer, pensamos en la muerte como algo de lo que no quiero hablar. Hay que normalizar este tipo de cosas, hay que avanzar en este sentido", ha precisado el actor.

Respecto a la postura de Vox en contra de la Ley de Eutanasia y a favor de una ley de cuidados paliativos, Hipólito ha incidido en que no está de acuerdo con lo que dice la formación que preside Santiago Abascal. "Lo veo mal, me parece una interpretación absolutamente absurda", ha sentenciado.

UNA OBRA QUE HACE PENSAR "DESDE EL PRISMA DEL HUMOR"

No obstante, el actor ha apostillado que 'Rita', aunque habla de la eutanasia, "no es una obra de doctrina, por lo que la gente que piense de una o de otra manera "no se va a sentir en ningún momento atacada". "Plantea situaciones que son muy fácilmente asumibles por cualquiera que venga a ver la función. Les va a hacer pensar al público, todo visto desde el prisma del humor", ha precisado.

En este sentido, ha explicado que la obra es una comedia "muy divertida" pero que "tiene un trasfondo". "No es solamente risas, es más cosas, es una comedia que habla de la familia, de lo difícil que nos resulta despedirnos de los que se tienen que marchar", ha dicho.

Asimismo, Hipólito, que se pone en la piel de un "hipocondríaco compulsivo", ha apuntado que este tema está enfocado desde un prisma "que hace que el público se ría a carcajadas". "Apela más a la ternura, al debate interno sobre un tema para el que estamos poco preparados", ha comentado.

'Rita', escrita por Marta Buchaca, dirigida por Lautaro Perotti y protagonizada por Carlos Hipólito y Mapi Sagaseta, gira en torno a la pregunta '¿Matarías a alguien a quien quieres?', para hablar de la dificultad de "soltar" a las personas queridas.

La obra plantea qué es vivir con dignidad y explora la legitimidad para decidir sobre la muerte de los demás. "La muerte de un familiar mayor es un tema eterno, no está ahora más de actualidad por la pandemia, está pasando cada día", ha subrayado Hipólito.

En este punto, el actor ha resaltado que una de las mejores maneras de superar esta pandemia y de "pasar buenos ratos y estar mentalmente más sanos" es acudir a sitios como los teatros que, en sus palabras, "son lugares seguros" que hacen "olvidar lo que está pasando".

Hipólito ha recordado que al principio de la situación generada por el coronavirus fue "muy duro" porque tuvieron que estar siete meses parados. "Yo soy un privilegiado porque tenía trabajo que se interrumpió y se ha podido recuperar. Estoy viviendo todo esto con resignación muchas veces, con incertidumbre, pero tirando para adelante", ha apuntado.

En su opinión, el mundo del teatro y de la cultura "necesita ayudas siempre" porque es una industria "muy débil y muy frágil". "No voy a decir ahora que la cultura es la más dañada, han sido dañadas todos. Miles y miles de empresas que se han ido a pique", ha lamentado.

En la misma línea, el actor ha añadido que la cultura es una industria "muy frágil que depende de una manera muy descarada del público, de la asistencia del público". "En la medida en la que nos restringen la posibilidad de que el público venga nos dejan muy en precario", ha advertido.

"Sobreviviremos, por supuesto, hemos sucumbido a terremotos, enfermedades. El teatro es un enfermo terminal con una salud de hierro que va a durar toda la vida", ha sentenciado Hipólito, destacando que los teatros públicos tienen "más posibilidades" porque la rentabilidad económica no es su primer objetivo, por lo que ha dicho que todas las ayudas que se puedan destinar a la cultura "serán buenas".