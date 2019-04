Carlos Heredero dice haber quedado noqueado al conocer la muerte de su amigo

El historiador y crítico de cine Carlos Heredero dice haberse quedado "noqueado" al saber que su amigo Diego Galán había fallecido en su casa de Madrid, donde le dejó viendo la tele el sábado pasado después de tomar un vino con él.

"Era un hombre muy apasionado, y muy emotivo, muy cercano. Creía en lo que hacía y no tuvo más amor que el cine, del uno al diez -sonríe Heredero en el recuerdo- era un diez su grado de amor. Digamos que cuando no estaba hablando de cine estaba en su casa viendo películas, incesantemente".

Y así parece que le encontró la muerte en algún momento de la noche del domingo, viendo la tele y con el mando en la mano. Diego Galán tenía 72 años y esperaba que hoy le hicieran una pequeña intervención quirúrgica, "una hernia", comenta Heredero.

"Diego, además de amigo, era vecino, por lo que me he sentido muy cerca de él; el sábado sin ir más lejos -recuerda visiblemente conmovido- estuve tomando un vino él, luego le ayudé a subir a su casa y lo dejé sentado en el sofá. Estaba bastante fatigado, me dijo que le operaban, y estaba expectante pero tranquilo".

"Su muerte me ha dejado noqueado, estoy dado la vuelta", ha añadido el director de "Caimán Cuadernos de Cine", amigo de Galán "desde los 80: muchos años", dice.

Heredero considera a Galán "una de las figuras más importantes para el cine español, primero como crítico, al que todos leímos en Triunfo y en El País, y luego, por supuesto, como director del Festival de Cine de San Sebastián".

"Fue su gran orgullo, él sentía que era su gran obra y yo creo que fue, de todo lo que hizo, lo que más entusiasmo puso en hacer, y lo que le hacía sentir más orgulloso", ha afirmado.

Heredero le agradece en el recuerdo que, cuando Galán dirigía el Zinemaldia, le encargase escribir un libro sobre Bernardo Bertolucci y otro texto "para acompañar el ciclo que organizó sobre 'La pesadilla roja del general Franco: el discurso anticomunista en el cine español' (1996)".

"También me ayudó cuando hice mi libro sobre el cine español de los años 50; fue muy generoso, estuvo dos días enteros conmigo y me dejó muchas películas que yo no tenía, bueno -confía a Efe- él tenía las películas que no tenía nadie. Era una filmoteca andante".

Galán, periodista, crítico, escritor y director de cine será siempre recordado como la persona que modernizó y puso en el tablero internacional al Festival de Cine de San Sebastián, una institución que dirigió durante dos etapas (1986-1989 y 1995-2000). El año pasado fue reconocido con la Medalla de Oro de la Academia de Cine Española.